電梯7樓直墜地！人妻出門上班遇死劫 尪拚命撬門目睹慘劇

香港01／ 撰文：洪怡霖
土耳其一名人妻出門上班遇死劫，電梯發生嚴重事故，從7樓一路直墜底層。示意圖／ingimage
土耳其梅爾辛省（Mersin）塔索斯市（Tarsus）9月30日發生一起致命意外。一名女子由居住的公寓大樓出門上班時，其乘坐的電梯發生嚴重故障，從七層樓高直插至底層，女子不幸身亡。事發前她的丈夫曾拚命嘗試撬門營救，卻無法阻止悲劇發生。

報導指，死者基夫加（Pelin Yasot Kiyga）出事當日離開位於7樓出門上班，電梯突然發生故障，因而被困電梯內。

基夫加立即打電話求助，其34歲的丈夫戈克漢（Gokhan Kiyga）趕至，情急之下徒手嘗試撬開電梯門，整個畫面都被閉路電視拍下。

然而，電梯機廂處突然傳來巨響，隨後整個電梯連同多個水泥對重猛然墜落，直衝底層。消防人員趕至，從扭曲的電梯殘骸中救出基夫加，惟她送院後仍傷重不治。

當地政府指，事故是因電梯對重墜向機廂頂部，一同從高處墜落。警方已拘留物業經理及保養經理等三名相關責任人，並對電梯公司代表、物業經理、維修主管等17名涉案人員進行調查。

更有居民透露，事發前一個多月，大樓住戶早已透過WhatsApp群組多次反映電梯存在故障問題，卻未獲正視。

文章授權轉載自《香港01》

