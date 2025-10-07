印尼寄宿學校倒塌搜救行動結束 罹難人數增至67人
印尼爪哇島（Java）一所伊斯蘭寄宿學校部分建築物9月29日倒塌，印尼官員說，搜救行動今天結束，罹難人數攀升至67人。
法新社報導，印尼東爪哇省（East Java）蘇達約（Sidoarjo）近郊柯齊尼（Al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校的多層樓部分建築9月29日下午突然倒塌，困住當時正在祈禱的170名學生。
印尼國家搜救總署（National Search and RescueAgency）署長穆罕默德（Mohammad Syafii）在記者會說：「搜救進入第9天，我們已結束對罹難者的搜救行動。」
搜救總署官員布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）說，搜救人員已於事發地點清理完所有瓦礫，徹底搜尋現場後，評估極不可能再發現遺體。
布拉曼裘說：「目前共撤離171人，其中67人罹難，包括8副殘骸，其餘104人生還。」
根據警方災難受害者辨識部門表示，目前僅確認17具遺體身分。
印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，這起校舍倒塌為印尼今年到目前為止最嚴重的災難。
調查人員已立案調查倒塌原因，專家說，根據初步分析顯示，施工品質不良可能是肇事主因之一。
