聽新聞
0:00 / 0:00
菲律賓宿霧強震 勇犬魯克護主受傷成瓦礫英雄
菲律賓中部宿霧省上週發生規模6.9強震，一條名為「魯克」的土狗因奮勇保護主人而受傷，動物保護組織已接手治療。菲律賓網友紛紛稱讚，狗果然是人類最忠實的朋友。
9月30日晚間9時59分，宿霧省（Cebu Province）博哥市（Bogo）東北方17公里，發生規模6.9地震，計造成72人罹難、559人受傷，近3萬6000棟民宅受損，約1萬8000人無家可歸。
宿霧省達安班達雁鎮（Daanbantayan）居民賈曼（Shaira Jamin）2日在臉書分享了愛犬魯克（Luke）的狀況，感謝魯克救了他們一家人。
雖然救了主人一家，但魯克自己身受重傷，現由動保組織「給流浪狗希望」（Hope for Strays）接手治療。
根據「給流浪狗希望」的臉書貼文，強震發生時，魯克沒有逃開，而是跑向主人，試圖在掉落的瓦礫中用肉身護主，但後半身因此而受到重傷。
貼文稱：「魯克真實地詮釋了英雄的定義。」
災區搜救人員於2日晚上10時30分在斷垣殘壁中救出了魯克，並送到獸醫院治療。「給流浪狗希望」已在網路募集1萬2000披索（約新台幣6300元），資助治療費用。
賈曼事後接受媒體訪問時說，如果不是因為魯克，她和8歲的兒子可能來不及逃出來。
菲律賓紛紛網友留言稱讚魯克的勇敢與忠誠，並祝福牠早日痊癒。
另一方面，中華民國駐菲代表周民淦昨晚在僑界慶祝雙十節活動上宣布，台菲僅一水之隔、福禍相依，中華民國政府與人民將捐贈20萬美元，協助宿霧強震災民渡過難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言