菲律賓宿霧強震 勇犬魯克護主受傷成瓦礫英雄

菲律賓中部宿霧省上週發生規模6.9強震，一條名為「魯克」的土狗因奮勇保護主人而受傷，動物保護組織已接手治療。菲律賓網友紛紛稱讚，狗果然是人類最忠實的朋友。

9月30日晚間9時59分，宿霧省（Cebu Province）博哥市（Bogo）東北方17公里，發生規模6.9地震，計造成72人罹難、559人受傷，近3萬6000棟民宅受損，約1萬8000人無家可歸。

宿霧省達安班達雁鎮（Daanbantayan）居民賈曼（Shaira Jamin）2日在臉書分享了愛犬魯克（Luke）的狀況，感謝魯克救了他們一家人。

雖然救了主人一家，但魯克自己身受重傷，現由動保組織「給流浪狗希望」（Hope for Strays）接手治療。

根據「給流浪狗希望」的臉書貼文，強震發生時，魯克沒有逃開，而是跑向主人，試圖在掉落的瓦礫中用肉身護主，但後半身因此而受到重傷。

貼文稱：「魯克真實地詮釋了英雄的定義。」

災區搜救人員於2日晚上10時30分在斷垣殘壁中救出了魯克，並送到獸醫院治療。「給流浪狗希望」已在網路募集1萬2000披索（約新台幣6300元），資助治療費用。

賈曼事後接受媒體訪問時說，如果不是因為魯克，她和8歲的兒子可能來不及逃出來。

菲律賓紛紛網友留言稱讚魯克的勇敢與忠誠，並祝福牠早日痊癒。

另一方面，中華民國駐菲代表周民淦昨晚在僑界慶祝雙十節活動上宣布，台菲僅一水之隔、福禍相依，中華民國政府與人民將捐贈20萬美元，協助宿霧強震災民渡過難關。