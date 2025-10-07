快訊

菲律賓宿霧強震 勇犬魯克護主受傷成瓦礫英雄

中央社／ 馬尼拉7日專電
菲律賓中部宿霧省上週發生規模6.9強震。 歐新社
菲律賓中部宿霧省上週發生規模6.9強震。 歐新社

菲律賓中部宿霧省上週發生規模6.9強震，一條名為「魯克」的土狗因奮勇保護主人而受傷，動物保護組織已接手治療。菲律賓網友紛紛稱讚，狗果然是人類最忠實的朋友。

9月30日晚間9時59分，宿霧省（Cebu Province）博哥市（Bogo）東北方17公里，發生規模6.9地震，計造成72人罹難、559人受傷，近3萬6000棟民宅受損，約1萬8000人無家可歸。

宿霧省達安班達雁鎮（Daanbantayan）居民賈曼（Shaira Jamin）2日在臉書分享了愛犬魯克（Luke）的狀況，感謝魯克救了他們一家人。

雖然救了主人一家，但魯克自己身受重傷，現由動保組織「給流浪狗希望」（Hope for Strays）接手治療。

根據「給流浪狗希望」的臉書貼文，強震發生時，魯克沒有逃開，而是跑向主人，試圖在掉落的瓦礫中用肉身護主，但後半身因此而受到重傷。

貼文稱：「魯克真實地詮釋了英雄的定義。」

災區搜救人員於2日晚上10時30分在斷垣殘壁中救出了魯克，並送到獸醫院治療。「給流浪狗希望」已在網路募集1萬2000披索（約新台幣6300元），資助治療費用。

賈曼事後接受媒體訪問時說，如果不是因為魯克，她和8歲的兒子可能來不及逃出來。

菲律賓紛紛網友留言稱讚魯克的勇敢與忠誠，並祝福牠早日痊癒。

另一方面，中華民國駐菲代表周民淦昨晚在僑界慶祝雙十節活動上宣布，台菲僅一水之隔、福禍相依，中華民國政府與人民將捐贈20萬美元，協助宿霧強震災民渡過難關。

麥德姆颱風最快今晚生成 雙十連假前後還有熱帶擾動發展

印尼寄宿學校倒塌搜救行動結束 罹難人數增至67人

印尼爪哇島（Java）一所伊斯蘭寄宿學校部分建築物9月29日倒塌，印尼官員說，搜救行動今天結束，罹難人數攀升至67人

決定權交給民眾 CDC不再建議所有人打新冠疫苗

衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)指派的「預防接種諮詢委員會」(Advisory Co...

諾貝爾醫學獎 美日3學者獲殊榮 研究發現有助癌症治療

今年諾貝爾醫學獎得主6日揭曉，美國系統生物研究所學者布朗柯(Mary E. Brunkow)、美國生物科技公司索諾馬生醫...

飯店1晚房價飆至數百美元 多國擬缺席巴西下月COP30峰會

數十個國家至今仍未能確保下月於巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）峰會住宿，部分代表甚至考慮...

南韓過中秋家人相聚、祭祖 北韓金日成時代曾廢除節日

一年一度的中秋節，南、北韓跟台灣一樣都將這天定為國定假日，不同的是，對南韓來說是為期三天的大節日，北韓則和台灣一樣只放一...

諾貝爾醫學獎／日籍得主與妻子「逆風」研究 推翻學界主流

日本大阪大學特任教授坂口志文與美國學者共享2025諾貝爾醫學獎殊榮，74歲的坂口發現了抑制過多免疫反應的「調節性T細胞」...

