國慶將至 加拿大卑詩僑界多元方式慶雙十

中央社／ 溫哥華6日專電
加拿大卑詩省台灣商會舉辦青少年籃球賽，百餘名跨族裔青少年參與，由駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣（正中穿黑衣者）舉行開球儀式。中央社
雙十國慶將屆，加拿大卑詩省僑界陸續展開一系列活動跨海慶祝，有年輕一代在籃球場上展現活力台灣，也有老一輩靠著餐飲美食來品味台灣之美。

昨天首先登場的活動是卑詩省台灣商會舉辦青少年籃球賽和教育博覽會，吸引許多不同族裔的青少年和家長參加，現場氣氛熱鬧。商會會長陳翰祥表示：「今年希望藉由體育活動和教育資訊吸引更多人來認識商會、參與商會，也間接認識加拿大台灣社區和寶島台灣的活力。」

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣表示，無論是台灣或加拿大，年輕生力軍都在國家發展中扮演重要角色。「這不僅是一場球技交鋒盛會，也是一次情誼凝聚的機會，讓不同族裔的青少年能多交流。」

卑詩省列治文市（City of Richmond）市議員盧仙泳（Alexa Loo）曾經是奧運好手，她今年5月曾到台灣參加世界壯年運動會，對台灣印象深刻。她對中央社說：「台灣人民的友善和豐富的文化，令我驚艷，很高興有機會去台灣，也很開心應台灣商會邀請參加籃球比賽開幕式，讓我回味了台灣的熱情與活力。」

大維多利亞地區昨天也有兩場國慶餐會，約250名僑胞和加拿大友人共襄盛舉。

由維城雙十國慶籌委會策劃主辦的中華民國114年國慶餐會於華埠金城酒家舉辦，這項年度餐會活動凝聚了維多利亞地區華僑們一代又一代的心。

年逾80歲的周步發住在維多利亞，長年支持台灣。他說自己沒有住過台灣，一生僅去過台灣2次旅遊，但因為父親周耀東是黃埔軍校一期畢業生，是對台灣很有感情的老國民黨人，讓他耳濡目染對台灣也心生好感，後來又遇上很多台灣朋友，建立了深厚友情。

駐溫哥華辦事處僑務組長郭淑貞看到170多位年齡跨度從8歲到80歲的民眾出席餐會，內心非常激動。她說：「許多老僑在中華民國創立之初就鼎力相助的靈魂人物，更難得的是他們還將這股熱血激情傳承下一代，讓年輕一代能認識並支持台灣。」

維多利亞市代市長柯爾曼（Chris Coleman）致詞時肯定了華人對加拿大文化的貢獻與付出，並祝福中華民國生日快樂。

維多利亞台灣同鄉會也舉辦了國慶暨中秋晚會，現場數十位台灣鄉親以及十多位外國友人在美食佳餚中，敘說彼此對台灣的情感，讓晚會活動格外溫馨。

加拿大卑詩省列治文市市議員盧仙泳曾是奧運好手，今年5月到台灣參加世界壯年運動會，對台灣印象深刻，她在籃球賽開幕活動中向青少年分享競技體育對人生的正面影響。中央社
