布魯塞爾慶祝希望節 葛福臨向逾萬人佈道
比利時布魯塞爾的ING體育場近日舉行希望節聯合聚會，由620個當地福音派教會與葛培理佈道協會 (BGEA) 共同舉辦，而美國福音佈道家、BGEA執行長葛福臨牧師則擔任主講嘉賓，吸引超過14000人聚集聆聽福音。
大熔爐聯合聚會
《福音派焦點》報導，葛福臨牧師的講道內容翻譯成七種語言，並不斷向會眾傳達：「人們來自世界各地，這裡就像一個大熔爐。」比利時福音派教會聯邦主席范德普特也表示，歐洲教會能夠團結合作，共同經歷一場出乎意料的神蹟，並帶領世界各地的信徒聚集敬拜。
會中，葛福臨牧師向眾人宣告：「我想讓你們知道，神愛你們，祂差遣耶穌基督從天上來到世上，承擔你們的罪孽。這就是耶穌基督降臨的原因。祂來拯救我們。耶穌基督為所有人而來，你們必須懷著信心來到祂面前。」
福音詩歌敬拜歡呼
《CHVN-FM》報導，基督徒創作歌手蓋兒帶來詩歌演唱，而基督教音樂團體The Afters帶領會眾敬拜歡呼，並用法語、荷蘭語和英語獻唱信仰歌曲，為人們帶來福音的盼望。
The Afters在社交媒體上分享：「我們聽到很多令人難以置信的見證，當葛福臨牧師分享福音時，許多人的生命被改變，歸向了耶穌！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言