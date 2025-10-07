布魯塞爾慶祝希望節 葛福臨向逾萬人佈道

比利時布魯塞爾的ING體育場近日舉行希望節聯合聚會，由620個當地福音派教會與葛培理佈道協會 (BGEA) 共同舉辦，而美國福音佈道家、BGEA執行長葛福臨牧師則擔任主講嘉賓，吸引超過14000人聚集聆聽福音。

大熔爐聯合聚會

《福音派焦點》報導，葛福臨牧師的講道內容翻譯成七種語言，並不斷向會眾傳達：「人們來自世界各地，這裡就像一個大熔爐。」比利時福音派教會聯邦主席范德普特也表示，歐洲教會能夠團結合作，共同經歷一場出乎意料的神蹟，並帶領世界各地的信徒聚集敬拜。

會中，葛福臨牧師向眾人宣告：「我想讓你們知道，神愛你們，祂差遣耶穌基督從天上來到世上，承擔你們的罪孽。這就是耶穌基督降臨的原因。祂來拯救我們。耶穌基督為所有人而來，你們必須懷著信心來到祂面前。」

福音詩歌敬拜歡呼

《CHVN-FM》報導，基督徒創作歌手蓋兒帶來詩歌演唱，而基督教音樂團體The Afters帶領會眾敬拜歡呼，並用法語、荷蘭語和英語獻唱信仰歌曲，為人們帶來福音的盼望。

The Afters在社交媒體上分享：「我們聽到很多令人難以置信的見證，當葛福臨牧師分享福音時，許多人的生命被改變，歸向了耶穌！」

【更多精采內容，詳見 】