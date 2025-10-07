直升機墜毀加州沙加緬度高速公路 3人重傷
路透社引述美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導指出，一架直升機今天晚間在加州沙加緬度（Sacramento）高速公路墜毀。當地消防人員表示，有3人重傷。
報導指出，出事的是1架提供空中醫療服務的直升機，地點在50號高速公路東向車道、接近豪大道（Howe Avenue）路段。
目前還不清楚事發時，這架直升機是前往還是離開醫院。
哥倫比亞廣播公司新聞網指出，事故原因仍待進一步調查。
沙加緬度消防局（Sacramento Fire Department）和美國聯邦航空總署（FAA）尚未立即回覆路透社置評請求。
