直升機墜毀加州沙加緬度高速公路 3人重傷

《我的怕水老爸》是一部來自印度的短劇，由導演斯里瓦斯塔瓦（Prateek Shrivastava）執導。故事簡單卻深刻：一名年輕人留在家中，專心照顧罹患阿茲海默症的父親。這段照護歷程既是日常，也是考驗；既有愛的連結，也有情感耗竭。影片以溫柔細膩的敘事，觸及無數家庭都曾面對的課題。

2025-10-07 09:53