快訊

黃子佼涉肇事逃逸？本人發聲明喊冤 親還原車禍過程

花蓮「挖土機超人」感染致敗血症病逝 醫揭最有可能感染這細菌

「挖土機超人」光復救災殞命 兒子：為他義舉感到驕傲

WHO警告：全球逾1500萬青少年使用電子菸

中央社／ 日內瓦6日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天表示，電子菸正引發新一波「令人擔憂」的尼古丁成癮潮，全球至少有超過1500萬名青少年使用電子菸。

世衛指出，在具有抽菸人口數據的國家中，青少年使用電子菸可能平均比率是成年人的9倍。

世衛強調，業者宣傳電子菸比香菸「危害較小」，但實際上卻積極瞄準年輕族群做行銷，導致青少年上癮。

世衛首度針對電子菸使用人口進行全球性估算，發現已有超過1億人正在使用電子菸。其中，成人約占8600萬人，多數集中在高收入國家；另外，至少有1500萬名年齡介於13至15歲的青少年使用電子菸。

世衛「健康決定因素、促進暨預防部門」主任克魯格（Etienne Krug）在聲明中表示：「電子菸正形成新一波尼古丁成癮潮流。」

克魯格說：「雖然業界標榜電子菸危害較小，但實際上卻讓青少年更早接觸尼古丁，破壞了數十年來大家控制菸害的進展。」

法新社報導，全球吸菸人口有在下降，從2000年的13.8億人減至2024年的12億人，與此同時，全球總人口則呈增加趨勢。

不過，目前世界各地仍有1/5成年人具有菸癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸

延伸閱讀

最高每胎9萬元！彰化人口續跌加碼生育津貼 生愈多胎領愈多

新加坡逾65歲人口破20% 東南亞之最 AI、機器人補勞動力

苗栗男2度持刀隨機砍傷路人…落網後繼續緘默 警：每月查訪皆正常

影／苗栗毒品人口無差別持利刃攻擊他人 立委邱鎮軍：必須嚴懲

相關新聞

我的怕水老爸：在阿茲海默症的崩塌中，能實踐愛嗎？

《我的怕水老爸》是一部來自印度的短劇，由導演斯里瓦斯塔瓦（Prateek Shrivastava）執導。故事簡單卻深刻：一名年輕人留在家中，專心照顧罹患阿茲海默症的父親。這段照護歷程既是日常，也是考驗；既有愛的連結，也有情感耗竭。影片以溫柔細膩的敘事，觸及無數家庭都曾面對的課題。

日本福島近海地震推估規模4.9 無海嘯威脅

日本福島縣近海今天上午9時30分（台北時間8時30分）左右發生推估規模4.9地震，最大震度4出現在福島縣雙葉町與浪江町。...

離線爬山去 諾貝爾得主可能仍不知自己得獎

今年諾貝爾醫學獎由美日3學者共享殊榮，不過其中1人堪稱是「勞逸平衡」（work-life balance）最佳典範，甚至...

15歲少女Telegram賣淫！標榜首次免費引嫖客 母崩潰大義滅親報警

馬來西亞發生未成年少女賣淫案。1

暴雨涉水趕赴考場！ 巴西17歲女高中生「遭斷裂電線擊中」觸電亡

巴西發生觸電致死意外。

藍斯德爾大學愛上免疫學 默默耕耘催生療法新領域

64歲的美國免疫學家藍斯德爾為今年諾貝爾醫學獎得主之一，自大學便愛上免疫學；他任職的舊金山臨床階段生物科技公司表示他為人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。