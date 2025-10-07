WHO警告：全球逾1500萬青少年使用電子菸

世界衛生組織（WHO）今天表示，電子菸正引發新一波「令人擔憂」的尼古丁成癮潮，全球至少有超過1500萬名青少年使用電子菸。

世衛指出，在具有抽菸人口數據的國家中，青少年使用電子菸可能平均比率是成年人的9倍。

世衛強調，業者宣傳電子菸比香菸「危害較小」，但實際上卻積極瞄準年輕族群做行銷，導致青少年上癮。

世衛首度針對電子菸使用人口進行全球性估算，發現已有超過1億人正在使用電子菸。其中，成人約占8600萬人，多數集中在高收入國家；另外，至少有1500萬名年齡介於13至15歲的青少年使用電子菸。

世衛「健康決定因素、促進暨預防部門」主任克魯格（Etienne Krug）在聲明中表示：「電子菸正形成新一波尼古丁成癮潮流。」

克魯格說：「雖然業界標榜電子菸危害較小，但實際上卻讓青少年更早接觸尼古丁，破壞了數十年來大家控制菸害的進展。」

法新社報導，全球吸菸人口有在下降，從2000年的13.8億人減至2024年的12億人，與此同時，全球總人口則呈增加趨勢。

不過，目前世界各地仍有1/5成年人具有菸癮。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康