離線爬山去 諾貝爾得主可能仍不知自己得獎

中央社／ 舊金山6日綜合外電報導
諾貝爾醫學獎由西雅圖系統生物研究所學者布倫科（Mary E. Brunkow）、任職美國Sonoma Biotherapeutics的藍斯德爾（Fred Ramsdell）、大阪大學學者坂口志文（Shimon Sakaguchi）共獲得該殊榮，以表彰其對「調節性Ｔ細胞」的相關研究發現。取材自諾貝爾獎臉書
今年諾貝爾醫學獎由美日3學者共享殊榮，不過其中1人堪稱是「勞逸平衡」（work-life balance）最佳典範，甚至可能到現在還不知道自己得獎的境界。

藍斯德爾（Fred Ramsdell）是3位得獎人之一，但他任職的美國加州舊金山臨床階段生物科技公司SonomaBiotherapeutics告訴法新社，藍斯德爾目前「享受人生」，到偏遠地區健行、暫時與外界斷絕聯繫。

藍斯德爾與同胞、來自華盛頓州西雅圖的布朗柯（Mary E. Brunkow）和日本免疫學家坂口志文共獲2025年諾貝爾醫學獎，表彰他們在免疫系統功能相關的重要發現。

然而，藍斯德爾因關閉手機進行「數位排毒」（digital detox），諾貝爾委員會至今仍聯絡不上他，無法親口通知得獎消息。

藍斯德爾的友人、同時也是Sonoma Biotherapeutics共同創辦人的布魯史東（Jeffrey Bluestone）說，藍斯德爾得獎實至名歸，但他自己目前也聯絡不上對方，「我也一直試圖聯絡他。我猜他可能在愛達荷州的偏遠地區背包健行」。

這3位科學家發現調節性T細胞與關鍵基因Foxp3，這套「煞車」系統為自體免疫疾病、器官移植排斥及癌症等治療開啟新門，已上百臨床試驗進行中。

現年74歲的坂口志文於1995年首次發現一類能保護身體免於自體免疫疾病的新型免疫細胞；1961年出生的布朗柯和64歲的藍斯德爾則是在2001年做出另一項關鍵發現。

諾貝爾獎

