暴雨涉水趕赴考場！ 巴西17歲女高中生「遭斷裂電線擊中」觸電亡

香港01／ 桃樂斯／報導
巴西有高中生在暴雨下趕上學，越過淹水街道時被斷裂電線擊中，不幸觸電身亡。示意圖／ingimage
巴西有高中生在暴雨下趕上學，越過淹水街道時被斷裂電線擊中，不幸觸電身亡。示意圖／ingimage

巴西日前發生一起觸電死亡的悲劇。一名女高中生在大雨中冒雨涉水趕去學校考試，途中經過淹水路段時，因強風造成電線掉落，不幸被電線擊中，當場觸電身亡。死者家屬痛批這不是單純意外，而是人為疏失，要求當地電力公司負起責任。

肇事的電力公司事後發表聲明，表示對此事件深感遺憾，承諾會提供死者家屬一切必要的協助，並配合相關單位調查事故原因。

17歲女高中生大雨中涉水上學　不幸被掉落電線電死

綜合外媒報導，事件發生在9月23日早上，地點是巴西戈亞尼亞州（Goiânia），當地正下著大雨。17歲的女學生納西門托（Nathaly Rodrigues do Nascimento）在前往學校考試的途中，行經一段積水道路，疑似因強風吹落電線，結果不幸遭到電擊，當場身亡。

監視器畫面曝光　強風吹落電線釀命案

事發現場的監視器畫面顯示，納西門托當時與一名年輕男生共撐一把傘，兩人行經淹水區域時，突然有電線因強風吹落，納西門托被電線擊中，瞬間倒地；同行的男生也被電流波及，跪倒在地，只能靠爬行逃離現場。

目擊者指出，當時有兩條電線斷裂，納西門托疑似試圖穿越馬路到對面，不料走近積水區域時就遭電線擊中。

家屬控訴：這不是意外，是疏失！

納西門托的家人透露，她平常半工半讀，每天凌晨4點半就得從家裡出門，到首都的一間文具店上班，下班後再趕去學校上課。出事當天，她剛從文具店下班，正準備前往約32公里外的學校參加考試，沒想到卻發生意外。

家屬悲痛表示，「這根本不是意外，是人為疏忽造成的！」他們認為電力公司應負起責任。

電力公司回應：會協助家屬並配合調查

針對這起事故，當地電力公司發表聲明表示對事件深感遺憾，會提供死者家屬必要的支援，同時也會配合相關單位徹查事故發生的原因。事故發生後，公司已即刻採取安全措施，防止類似事件再次發生。

