15歲少女Telegram賣淫！標榜首次免費引嫖客 母崩潰大義滅親報警

馬來西亞發生未成年少女賣淫案。1名單親媽媽從其他子女口中得知，其15歲女兒經Telegram提供性服務，崩潰報案求助。警方將案件轉交社會福利局跟進，正調查少女何時賣淫和箇中原因，初步相信涉案少女標榜免費提供首次性服務，暫時無人被捕。

首次交易免費 之後收取費用

大馬傳媒於今年9月報道，涉案少女在家中7兄弟姊妹中排行第6，父母約10年前離婚，她和其他兄弟姊妹和父親住在吉蘭丹州巴西富地，43歲母親擔任清潔工人，住在登嘉樓州「日底」市鎮。少女透過Telegram招攬嫖人，稱首次免費，之後才會收取費用。

母親大義滅親報案

吉蘭丹州總警長拿督莫哈末尤索夫交代案情時指出，該名單親媽媽獲其他子女告知，其15歲女兒賣淫一事，相信她已和多名男子性交，9月21日報警求助。警方向眾人錄取口供，正調查涉案少女何時及為何提供性服務，由於少女尚未成年，所以將案件轉交由社會福利局跟進，由局方監護。

