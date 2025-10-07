藍斯德爾大學愛上免疫學 默默耕耘催生療法新領域

64歲的美國免疫學家藍斯德爾為今年諾貝爾醫學獎得主之一，自大學便愛上免疫學；他任職的舊金山臨床階段生物科技公司表示他為人謙遜，多年在幕後默默耕耘，發現關鍵基因Foxp3催生了免疫療法的全新領域。

藍斯德爾（Fred Ramsdell）出生於伊利諾州，大學赴南加州深造，1983年在加州大學聖地牙哥分校（UCSan Diego）取得生物化學與細胞生物學學士，1987年在加州大學洛杉磯分校（UCLA）取得免疫學博士，現為美國舊金山臨床階段生物科技公司SonomaBiotherapeutics的科學諮詢委員會主席，他也是公司的共同創辦人。

藍斯德爾與美國學者布朗柯（Mary E. Brunkow）、日本免疫學家坂口志文共同獲頒諾貝爾醫學獎。3人發現「調節性T細胞」、及調控「調節性T細胞」發育的關鍵基因Foxp3，促進癌症及自體免疫疾病的醫療發展，目前有逾200項臨床試驗正在進行。

諾貝爾委員會揭曉得獎者後，美聯社和SonomaBiotherapeutics一時無法聯繫上藍斯德爾，推測他外出背包旅行。

Sonoma Biotherapeutics透過新聞稿恭賀藍斯德爾獲獎，公司執行長布魯史東（Jeff Bluestone）表示，藍斯德爾多年來在幕後默默耕耘，Foxp3基因的發現，改變了一般對「周邊免疫耐受性」的理解，並催生了免疫療法的全新領域，研究極具開創性。

加大洛杉磯分校在官網分享，指出藍斯德爾曾表示自己在大學時期便愛上了免疫學，「它牽涉到我們生物學的許多層面，是一個值得投入的領域。」

自加大洛杉磯分校取得博士學位後，藍斯德爾進入了國家衛生研究院（NIH）從事博士後研究，之後曾到各大生技藥廠和研發機構任職。

科學家目前正努力把關於「調節性T細胞」的基礎知識轉化為實際療法。

Sonoma Biotherapeutics另一名共同創辦人魯登斯基（Alexander Rudensky）向華盛頓郵報（WashingtonPost）指出，雖然初期重點是開發類風濕性關節炎的新療法，但這項技術在廣泛的自體免疫疾病、神經退化性疾病和癌症方面都具有潛力。