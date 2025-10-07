快訊

把垃圾當黃金 諾貝爾得主布朗柯勇於挑戰冷門基因

中央社／ 舊金山6日專電
美國學者布朗柯獲諾貝爾醫學獎殊榮。 美聯社
美國學者布朗柯獲諾貝爾醫學獎殊榮。 美聯社

美國學者布朗柯獲諾貝爾醫學獎殊榮，她原先把諾貝爾委員會的來電當作騷擾電話，直到美聯社攝影記者出現在她西雅圖的家門口。布朗柯過去在普林斯頓大學攻讀博士，分子生物學系主任蓋維斯回憶，她勇於挑戰冷門項目，包括曾被科學家視為「垃圾」的H19基因。

布朗柯（Mary E. Brunkow）與同為美國學者的藍斯德爾（Fred Ramsdell）共同推動了日本免疫學家坂口志文的「調節性T細胞」研究，3人獲頒今年諾貝爾醫學獎。

美聯社報導，坂口志文在實驗室得知獲獎感到相當驚喜。布朗柯則沒接諾貝爾委員會電話，表示看到來自瑞典的號碼，以為是通騷擾電話，直到美聯社攝影記者出現在她家門口，才得知好消息。她的丈夫最先跟她說的時候，她的反應是「別鬧了」。

64歲的布朗柯現為美國西雅圖系統生物研究所（Institute for Systems Biology）的高階專案經理，她早年自華盛頓大學（University of Washington）取得分子與細胞生物學學士學位，後進入普林斯頓大學（Princeton University）攻讀碩士和博士。

普林斯頓大學在官網分享，這位校友過去在實驗室是最早有勇氣挑戰神秘H19基因的學生之一。H19基因對學界理解基因組印記（genomic imprinting）做出貢獻，該校分子生物學系主任蓋維斯（Elizabeth Gavis）說，這個基因曾被其他科學家視為「垃圾」。

蓋維斯表示，布朗柯的博士研究聚焦在一個看似「冷門」的基因，與她後來執行的調節性T細胞研究並不相同，但期盼她的故事能啟發學生勇敢挑戰、提出難題、並擁抱成為科學家的學習過程。

布朗柯的博士指導教授狄爾曼（Shirley Tilghman）回憶，「我們當時研究一個極其神祕的基因，也是第一個被描述的長鏈非編碼RNA（long non-codingRNA），必然具有重要功能，既不是所謂的『垃圾』，也不是一個不再具有功能的突變基因。」

布朗柯、藍斯德爾、坂口志文因為在「周邊免疫耐受機制」具有開創性發現而獲獎。「周邊免疫耐受機制」指得是人體免疫系統中一個微妙但至關重要的機制，在不攻擊自身系統的前提下，協助身體對抗外來威脅、維持平衡。

多年來，研究者普遍認為這種平衡主要透過「中樞免疫耐受」（central immune tolerance）達成；3位美日學者則為這個理論增添了更複雜的層次。

坂口志文最初揭示了一類未知免疫細胞「調節性T細胞」，它們能夠抵抗自體免疫性疾病。布朗柯、藍斯德爾則將這項研究進一步推進，找出了與自體免疫疾病相關的突變基因。

諾貝爾獎

