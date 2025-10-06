快訊

韓國人中秋連假海外觀光 台灣高居第2

中央社／ 首爾6日專電
今年的中秋連假，韓國觀光客最愛去的國家第一名為日本，其次為台灣。圖為家樂福桂林店，為韓國觀光客血拼熱點。圖／家樂福提供
韓國今年的中秋連假加上前後國定假日長達7天，許多民眾選擇海外旅遊，業者統計，韓國觀光客最愛去的國家第一名為日本，其次為台灣、越南、香港、印尼等。

韓媒引述旅遊電商平台Klook今天發布的2025中秋連假海外旅行趨勢，公布統計結果，東南亞預約件數整體較去年下降6%的同時，日本、台灣、香港的件數則平均上漲21%，其中日本以距離較近的福岡、大阪人氣最高，其次為首都東京。

另一方面，由於難得的長假期，選擇遠行的旅客增加。美洲地區增加21%、歐洲地區35%、中東地區71%，在中東國家中，土耳其成長111%、阿聯酋33%，旅遊目的地更加多元。

同時，日本、台灣、越南、中國等亞洲主要國家訪問韓國人次也有增加，在包含韓國的統計中，最受海外觀光客歡迎的旅行城市前3名為大阪、東京與首爾。業者表示，韓流、購物及美食為首爾增加競爭力的主要因素。

韓國人中秋連假海外觀光 台灣高居第2

