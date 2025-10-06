飯店價格飆漲 多國考慮縮減代表或缺席COP30氣候峰會

數十個國家至今仍未能確保下月於巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）峰會住宿，部分代表甚至考慮不參加，因為旅館短缺導致每晚房價飆至數百美元。

路透社報導，直接面臨海平面上升威脅的小島國，必須考慮縮減前往貝倫（Belem）的人員編制，兩個歐洲國家更表示，考慮乾脆不派代表出席。

COP30主辦單位正積極將情趣旅館、郵輪和教堂改造為臨時住宿，以應付預計將有4萬5000人參加的峰會。

巴西選擇在貝倫舉辦此次氣候會議，希望借助亞馬遜雨林邊緣這一特殊地理位置，讓國際關注氣候變遷對此生態系統構成的威脅，以及亞馬遜在吸收全球暖化排放上的關鍵角色。貝倫通常僅有1萬8000個床位。

拉脫維亞氣候部長梅爾尼斯（Kaspars Melnis）向路透社表示，該國已詢問是否可以讓談判代表改以視訊參與。

梅爾尼斯說：「我們基本上已經做出決定，這次費用真的太高了。這是我們首次遇到這麼昂貴的情形。我們有對國家預算的責任。」

另一個東歐國家立陶宛也表示，收到每人每晚房價超過500美元的報價後，可能選擇不參加。

負責氣候事務的立陶宛能源部發言人表示，若因費用問題導致各國政府難以出席，勢必影響談判的正當性與品質。

巴西COP30主席團發言人回應，是否出席由各國自行決定。

巴西8月初啟用訂房平台，啟用初期網站上每晚房價從360美元到4400美元不等。本週，平台上的房價起跳價仍達150美元。

東道國巴西已駁回改換會議地點的要求，並承諾為每個開發中國家代表團預留15間每晚低於220美元的房間，為富裕國家每團提供15間低於600美元的房間。聯合國方面亦提高補助額度，以幫助低收入國家出席。

距離COP30不到6週，據巴西COP30主席團統計，尚有81國仍在協商住宿事宜，另有87國已完成訂房。

代表最貧窮國家的「最低度開發國家集團」（LeastDeveloped Countries），其主席恩傑瓦（Evans Njewa）指出，集團仍在評估是否出席。

恩傑瓦告訴路透社：「我們收到大量疑慮與支援請求。很遺憾，我們的資源有限，這可能會影響各國代表團規模。」

今年的COP峰會來臨之際，美國總統川普（DonaldTrump）積極推動撤回氣候行動，而歐洲在經濟困境下也調整了政策重點。

小島國家聯盟（Alliance of Small Island States）主席塞德（Ilana Seid）表示，住宿難題讓成員處於「極度不利的地位」。過去，小島國家藉由COP峰會爭取更多氣候變遷調適經費。

塞德說，若只能派出縮編代表團，小島國家將「欠缺參與決定我們未來談判所需的重要專業能力」。