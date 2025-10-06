印度大吉嶺土石流釀24死 救難人員持續搜救
印度官員表示，東北部著名產茶區大吉嶺（Darjeeling）昨天因豪雨引發土石流，造成至少24人喪生，救難人員今天持續在當地尋找失聯民眾。
美聯社報導，西孟加拉邦（West Bengal）官員古哈（Udayan Guha）表示，印度陸軍與災難應變部隊已派員展開搜救。但多名官員表示，豪雨及道路受損使得救難隊伍難以抵達幾個受災村落。
電視新聞畫面顯示，救難人員動用挖土機清除土石。
大吉嶺週末的強降雨引發土石流，除摧毀房舍及基礎設施，也讓數百名觀光客受困當地。
西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）在社群平台X發文表示，暴雨還導致2座鐵橋坍塌。
印度氣象單位預測，強降雨將持續到明天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言