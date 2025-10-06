快訊

中職／投打個人獎全數底定 陳晨威終戰2安、0盜雙亞作收

印度大吉嶺土石流釀24死 救難人員持續搜救

中央社／ 新德里6日綜合外電報導

印度官員表示，東北部著名產茶區大吉嶺（Darjeeling）昨天因豪雨引發土石流，造成至少24人喪生，救難人員今天持續在當地尋找失聯民眾。

美聯社報導，西孟加拉邦（West Bengal）官員古哈（Udayan Guha）表示，印度陸軍與災難應變部隊已派員展開搜救。但多名官員表示，豪雨及道路受損使得救難隊伍難以抵達幾個受災村落。

電視新聞畫面顯示，救難人員動用挖土機清除土石。

大吉嶺週末的強降雨引發土石流，除摧毀房舍及基礎設施，也讓數百名觀光客受困當地。

西孟加拉邦首長班納吉（Mamata Banerjee）在社群平台X發文表示，暴雨還導致2座鐵橋坍塌。

印度氣象單位預測，強降雨將持續到明天。

印度 孟加拉 豪雨

延伸閱讀

暴雪突襲聖母峰 一度近千登山客受困、350人獲救

印度參與聯合國部隊派遣 女性成行動一大亮點

印度首曝印巴空戰「詳細戰果」 稱擊落巴國陸製與美製高科技戰機

不滿女兒交往低種姓男！印度狠父實施「榮譽處決」槍殺她棄屍

相關新聞

兩韓過中秋祭祖訪親戚 北韓曾於金日成時代一度廢除

一年一度的中秋節，南、北韓跟台灣一樣都將這天定爲國定假日，不同的是對南韓來說是為期3天的大節日，北韓則和台灣一樣只放一天...

韓國人中秋連假海外觀光 台灣高居第2

韓國今年的中秋連假加上前後國定假日長達7天，許多民眾選擇海外旅遊，業者統計，韓國觀光客最愛去的國家第一名為日本，其次為台...

日本5死1傷重大車禍疑似只扣安全帶沒繫 全員乘客才被拋出車外

日本三重縣名張市3日凌晨發生5死1重傷的重大車禍，讀賣新聞報導，警方發現車上所有人被拋出車外，安全帶仍插在插槽內，懷疑他...

泰國擬對入境旅客徵300泰銖旅遊費 4個月內啟動

泰國觀光暨體育部表示，將在4個月內向入境旅客隨機票徵收300泰銖（約新台幣300元）旅遊費，另指示相關部門清楚說明計畫的...

行動電源爆炸釀京都飯店火警！2000人急逃命畫面曝 他：護照都忘了拿

日本京都車站前的知名飯店「京都八條都酒店」（Miyako Hotel Kyoto Hachijo）6日凌晨驚傳火警，警報...

含飴弄孫不快樂！10孫輪流上門 爺奶苦惱：存款快見底

俗語說「多子多孫多福氣」，但根據日媒「The Gold Online」報導，住在地方小鎮的71歲山田剛（化名）看似過著含飴弄孫的晚年。都居住在同一個鎮上的大女兒和長子，分別育有7名和3名子女，十個孫子女輪流上門，家裡總是熱鬧異常。只是在熱鬧的背後，每個月年金22萬日圓（約台幣4萬5）、手上存款約1,600萬日圓（約台幣325萬元）的夫婦兩人，因為「當阿公阿嬤的開支」而愈來愈吃緊，心裡的焦慮也隨之提高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。