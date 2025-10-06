印度大吉嶺土石流釀24死 救難人員持續搜救

俗語說「多子多孫多福氣」，但根據日媒「The Gold Online」報導，住在地方小鎮的71歲山田剛（化名）看似過著含飴弄孫的晚年。都居住在同一個鎮上的大女兒和長子，分別育有7名和3名子女，十個孫子女輪流上門，家裡總是熱鬧異常。只是在熱鬧的背後，每個月年金22萬日圓（約台幣4萬5）、手上存款約1,600萬日圓（約台幣325萬元）的夫婦兩人，因為「當阿公阿嬤的開支」而愈來愈吃緊，心裡的焦慮也隨之提高。

2025-10-06 13:37