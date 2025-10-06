載有中國移民船隻多瑙河翻覆 1人死亡9人獲救

快訊

中央社／ 貝爾格勒6日綜合外電報導

塞爾維亞警方今天表示，一艘載有至少10名中國公民的船隻在塞爾維亞與克羅埃西亞之間的多瑙河上翻覆，造成1人死亡，另外9人獲救，事發時他們正試圖非法越境。

美聯社報導，這起事故發生在昨天晚間，地點位於貝爾格勒（Belgrade）西北方約90公里的小鎮巴奇卡帕蘭卡（Bačka Palanka）附近。

塞爾維亞警方指出，救援人員已找到一具遺體，並安全救起另外4人，全部為中國公民。克羅埃西亞方面的救援隊則救起3名男子與2名女子，同樣來自中國。

塞爾維亞位於通往西歐的所謂「巴爾幹（Balkan）陸路移民路線」上。許多移民為了前往富裕的歐盟（EU）國家，經常嘗試從塞爾維亞越境進入克羅埃西亞、匈牙利或羅馬尼亞，再繼續向西前進。

中國最新一代的移民也在不斷遷徙，並在包括中歐與東歐在內的多個地區愈來愈常見。中國近年在這些地區投入基礎建設與其他專案，這些地方也因此更常見中國移民或勞工的身影。

克羅埃西亞 塞爾維亞 移民

