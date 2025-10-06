台國樂團融合舞蹈慶雙十 阿根廷民眾手機燈海送祝福

快訊

中央社／ 布宜諾斯艾利斯6日專電

僑務委員會國慶文化訪問團「當代樂坊」5日在阿根廷翻轉國樂古典傳統印象，融合舞蹈、劇場與聲光表演，吸引觀眾拿手機成一片燈海，共同為台灣送上雙十快樂祝福。

來自宜蘭的「當代樂坊」，今年是第五度以國慶文化訪團出訪。此次南美巡演首站為阿根廷，隨後將前往巴西、巴拉圭及貝里斯；此前，團隊已完成澳洲、紐西蘭等城市演出。

阿根廷國會政要、海地駐阿大使、瓜地馬拉駐阿大使及貝里斯名譽領事皆親臨現場。代表旅阿僑界的僑務委員葛道爭指出，僑界此次為迎接訪問團籌劃長達2個月，日夜顛倒溝通協調雖然辛苦，但大家都很努力，能讓僑胞與在地社會共同看見台灣文化能量，感到十分圓滿。

「當代樂坊」藝術總監李建興表示，自2023年起，團隊將古典國樂全面融合舞蹈、劇場與燈光影像，讓觀眾不僅能聽見音樂，還能看見台灣故事，這次巡迴節目「台灣之心 風華再現」，更是融入南美洲探戈、黏巴達與森巴等節奏，製成「南美頌」，引發現場熱烈共鳴。

其中，曲目「東方傳奇」成為各地巡演最受矚目的橋段，舞者鄭敦芹指出，不論在哪個城市，觀眾總會在這首作品中，展現特別強烈的情感反應，證明音樂與舞蹈的跨國界感染力。

阿根廷民眾梅雅（Maia）表示，「東方傳奇」的情感與設計都讓人深受感動，印象深刻；阿根廷雙語小學主任布格納諾（Bugnano）也讚嘆：「台灣故事被音樂和舞蹈生動呈現，真是美麗的演出。」

