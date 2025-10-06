兩韓過中秋祭祖訪親戚 北韓曾於金日成時代一度廢除

一年一度的中秋節，南、北韓跟台灣一樣都將這天定爲國定假日，不同的是對南韓來說是為期3天的大節日，北韓則和台灣一樣只放一天假，北韓甚至還曾被前領導人金日成廢除。

中秋節在韓文中稱「秋夕」，是南韓重要的節日之一，農曆8月15日在古代被視為一年農收前最重要的轉折點，中秋節的本意也是提前搜集糧食、供奉給祖先、祈禱豐收。

在朝鮮半島，中秋節在1949年首次被指定為國定假日，當時只放一天假，後來南韓政府在1986及1989年為中秋節分別增加一天休假，形成了3天假期，還有可能像今年一樣與開天節、軍人節及韓文節一起連成相當於黃金週的大型連假。

南韓人會在這天回家與家人相聚、祭祖、掃墓，每到這時就會出現「民族大遷移」，返鄉車票預訂也是一票難求。南韓人在中秋節也會到親戚家作客，送禮也是必不可少的社交，最常見的是水果禮盒，午餐肉禮盒與洗髮精、調味料等生活用品禮盒也很常見。

在北韓，中秋節被歸類為傳統國家節日，但只放一天假，習俗與南韓差不多，同樣會與家人團聚、掃墓，不過，據韓聯社報導，在行動自由受限的北韓，若要前往居住地以外的地區掃墓，需要申請許可證。

在1967年，現任北韓領導人金正恩的祖父、時任領導人金日成為了「破除封建迷信」，下令廢除中秋節等傳統節日；直到1980年代，當局為保衛政權而開始強調「民族第一」原則，中秋節才在1988年恢復為國家節日。

中秋節廢除期間，北韓民眾仍偷偷保留中秋掃墓習俗，恢復中秋節後，這天更被作為加強制度統一的機會，除了祭祀祖先，北韓勞動黨官員及一般民眾還會到革命烈士墓園獻花悼念。

不過，中秋節在北韓仍不像在南韓受重視。據北韓勞動黨媒體「勞動新聞」報導，今年中秋節接近勞動黨建黨80週年紀念日（10月10日），全國各地黨員、工人及軍人都前往平壤參與相關紀念活動，對中秋節則甚少提及。