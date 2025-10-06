快訊

台鐵五權站站務員遭推飛落軌道 驚悚瞬間畫面曝光

中壢「萬人封街烤肉」 沒煙味只有烤肉香

2025諾貝爾醫學獎揭曉 3學者研究人體免疫系統獲表彰

兩韓過中秋祭祖訪親戚 北韓曾於金日成時代一度廢除

中央社／ 首爾6日專電
一年一度的中秋節，南、北韓跟台灣一樣都將這天定爲國定假日。圖／AI生成
一年一度的中秋節，南、北韓跟台灣一樣都將這天定爲國定假日。圖／AI生成

一年一度的中秋節，南、北韓跟台灣一樣都將這天定爲國定假日，不同的是對南韓來說是為期3天的大節日，北韓則和台灣一樣只放一天假，北韓甚至還曾被前領導人金日成廢除。

中秋節在韓文中稱「秋夕」，是南韓重要的節日之一，農曆8月15日在古代被視為一年農收前最重要的轉折點，中秋節的本意也是提前搜集糧食、供奉給祖先、祈禱豐收。

在朝鮮半島，中秋節在1949年首次被指定為國定假日，當時只放一天假，後來南韓政府在1986及1989年為中秋節分別增加一天休假，形成了3天假期，還有可能像今年一樣與開天節、軍人節及韓文節一起連成相當於黃金週的大型連假。

南韓人會在這天回家與家人相聚、祭祖、掃墓，每到這時就會出現「民族大遷移」，返鄉車票預訂也是一票難求。南韓人在中秋節也會到親戚家作客，送禮也是必不可少的社交，最常見的是水果禮盒，午餐肉禮盒與洗髮精、調味料等生活用品禮盒也很常見。

在北韓，中秋節被歸類為傳統國家節日，但只放一天假，習俗與南韓差不多，同樣會與家人團聚、掃墓，不過，據韓聯社報導，在行動自由受限的北韓，若要前往居住地以外的地區掃墓，需要申請許可證。

在1967年，現任北韓領導人金正恩的祖父、時任領導人金日成為了「破除封建迷信」，下令廢除中秋節等傳統節日；直到1980年代，當局為保衛政權而開始強調「民族第一」原則，中秋節才在1988年恢復為國家節日。

中秋節廢除期間，北韓民眾仍偷偷保留中秋掃墓習俗，恢復中秋節後，這天更被作為加強制度統一的機會，除了祭祀祖先，北韓勞動黨官員及一般民眾還會到革命烈士墓園獻花悼念。

不過，中秋節在北韓仍不像在南韓受重視。據北韓勞動黨媒體「勞動新聞」報導，今年中秋節接近勞動黨建黨80週年紀念日（10月10日），全國各地黨員、工人及軍人都前往平壤參與相關紀念活動，對中秋節則甚少提及。

中秋節 北韓 南韓

延伸閱讀

他納悶中秋節在基隆路邊停車...為何收到繳費單 交通處說明原因

國民黨主席選舉18日投票 候選人中秋節社群貼文喊話

中秋節逢年度大潮 澎湖低窪水位一度達警戒

新竹400人組「鏟子超人專車」中秋節至花蓮災區清理重建

相關新聞

兩韓過中秋祭祖訪親戚 北韓曾於金日成時代一度廢除

一年一度的中秋節，南、北韓跟台灣一樣都將這天定爲國定假日，不同的是對南韓來說是為期3天的大節日，北韓則和台灣一樣只放一天...

日本5死1傷重大車禍疑似只扣安全帶沒繫 全員乘客才被拋出車外

日本三重縣名張市3日凌晨發生5死1重傷的重大車禍，讀賣新聞報導，警方發現車上所有人被拋出車外，安全帶仍插在插槽內，懷疑他...

泰國擬對入境旅客徵300泰銖旅遊費 4個月內啟動

泰國觀光暨體育部表示，將在4個月內向入境旅客隨機票徵收300泰銖（約新台幣300元）旅遊費，另指示相關部門清楚說明計畫的...

行動電源爆炸釀京都飯店火警！2000人急逃命畫面曝 他：護照都忘了拿

日本京都車站前的知名飯店「京都八條都酒店」（Miyako Hotel Kyoto Hachijo）6日凌晨驚傳火警，警報...

含飴弄孫不快樂！10孫輪流上門 爺奶苦惱：存款快見底

俗語說「多子多孫多福氣」，但根據日媒「The Gold Online」報導，住在地方小鎮的71歲山田剛（化名）看似過著含飴弄孫的晚年。都居住在同一個鎮上的大女兒和長子，分別育有7名和3名子女，十個孫子女輪流上門，家裡總是熱鬧異常。只是在熱鬧的背後，每個月年金22萬日圓（約台幣4萬5）、手上存款約1,600萬日圓（約台幣325萬元）的夫婦兩人，因為「當阿公阿嬤的開支」而愈來愈吃緊，心裡的焦慮也隨之提高。

庶民美食「豆腐」走紅歐美！日本傳統店家反狂關店：營收剩不到3分之一

從奈良時代自中國傳入、到江戶時代普及至庶民餐桌的「豆腐」，近年來以 「TOFU」之名在歐美走紅。根據日媒「關西電視台」報導，日本國內產品多樣化帶動需求，市場規模在去年為173億日圓（約新台幣35億元），預估在2033年將成長為306億日圓（約新台幣62億元），約為目前的1.8倍。但原本在街角常見的傳統豆腐店卻快速凋零，製造業者1960年高峰期5萬1,519家，下滑到2023年的4,277家，不到十分之一。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。