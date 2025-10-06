快訊

台鐵五權站驚傳「站員疑遭旅客推落軌道」 台鐵急報警

曾被警拉扯喊救命 啦啦隊女神「闕闕」洗錢遭判刑

館長嗆斬首賴清德 總統府說話了

菲人震後撿百年教堂瓦礫當護身符 神父籲手下留情

中央社／ 馬尼拉6日專電

菲律賓中部宿霧省上週發生規模6.9強震，多座古老教堂坍塌。近日有民眾取走教堂瓦礫作為護身符，引發教會關切，呼籲信徒停止此舉，以利專家進行教堂重建。

9月30日晚間9時59分，宿霧省（Cebu Province）博哥市（Bogo）東北方17公里，發生規模6.9地震，深度僅10公里。鄰近潛水聖地班達雁島（Bantayan）上的一座162年歷史古老教堂，塔尖與十字架斷落墜成瓦礫。

由於民眾視教堂為神聖場所，不少人在震後撿拾這些瓦礫帶回家，作為護身符或避凶之用。

對此，教堂神父馬切羅尼斯（Edmar Marcellones）今天發聲明提醒信徒，取走教堂瓦礫屬於「偷竊」行為，呼籲大家尊重神聖遺產，勿帶走私藏，支持由專家主導的教堂修復計畫。

由於教堂結構不穩，彌撒活動暫時移至戶外舉行，待專家完成損害鑑定後將立即啟動修復工程。

另一方面，根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）發布的最新災難通報，截至昨天，這場強震已引發6360次餘震，規模最大達5.1。

強震計造成72人罹難、559人受傷，近3萬6000棟民宅受損，其中3800棟全毀，約1萬8000人無家可歸，超過54萬人生活受影響。

民防處、軍警、消防與海岸防衛隊的搜救行動於2日結束，重心轉為災民安置與物資發放。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2日赴災區視察並慰問災民，承諾搭建帳篷村讓災民棲身，並指示預算部門撥出3億7500萬披索（約新台幣1億9186萬元）作災區重建之用。

截至今日，菲律賓社會福利暨發展部（DSWD）已向災區運送20萬3000袋糧食包，分發給受災家庭，並派出4輛行動廚車為災民提供熱食。

教堂 菲律賓 災民

延伸閱讀

圖輯／光復災民清洗家園 盼恢復日常生活

國土署明家訪！ 花蓮光復89戶災民何去何從 縣府：研擬遷村

新竹400人組「鏟子超人專車」中秋節至花蓮災區清理重建

【重磅快評】劉世芳呵笑橋斷喊告 無視災區謠言滿天飛

相關新聞

行動電源爆炸釀京都飯店火警！2000人急逃命畫面曝 他：護照都忘了拿

日本京都車站前的知名飯店「京都八條都酒店」（Miyako Hotel Kyoto Hachijo）6日凌晨驚傳火警，警報...

日本5死1傷重大車禍疑似只扣安全帶沒繫 全員乘客才被拋出車外

日本三重縣名張市3日凌晨發生5死1重傷的重大車禍，讀賣新聞報導，警方發現車上所有人被拋出車外，安全帶仍插在插槽內，懷疑他...

泰國擬對入境旅客徵300泰銖旅遊費 4個月內啟動

泰國觀光暨體育部表示，將在4個月內向入境旅客隨機票徵收300泰銖（約新台幣300元）旅遊費，另指示相關部門清楚說明計畫的...

含飴弄孫不快樂！10孫輪流上門 爺奶苦惱：存款快見底

俗語說「多子多孫多福氣」，但根據日媒「The Gold Online」報導，住在地方小鎮的71歲山田剛（化名）看似過著含飴弄孫的晚年。都居住在同一個鎮上的大女兒和長子，分別育有7名和3名子女，十個孫子女輪流上門，家裡總是熱鬧異常。只是在熱鬧的背後，每個月年金22萬日圓（約台幣4萬5）、手上存款約1,600萬日圓（約台幣325萬元）的夫婦兩人，因為「當阿公阿嬤的開支」而愈來愈吃緊，心裡的焦慮也隨之提高。

庶民美食「豆腐」走紅歐美！日本傳統店家反狂關店：營收剩不到3分之一

從奈良時代自中國傳入、到江戶時代普及至庶民餐桌的「豆腐」，近年來以 「TOFU」之名在歐美走紅。根據日媒「關西電視台」報導，日本國內產品多樣化帶動需求，市場規模在去年為173億日圓（約新台幣35億元），預估在2033年將成長為306億日圓（約新台幣62億元），約為目前的1.8倍。但原本在街角常見的傳統豆腐店卻快速凋零，製造業者1960年高峰期5萬1,519家，下滑到2023年的4,277家，不到十分之一。

泰勒絲又破紀錄！三天限定電影稱霸票房 全球吸金14億元

美國流行歌手泰勒絲為慶祝她第12張專輯《The Life of a Showgirl》發行，與AMC院線合作，推出一部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。