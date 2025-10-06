菲人震後撿百年教堂瓦礫當護身符 神父籲手下留情

菲律賓中部宿霧省上週發生規模6.9強震，多座古老教堂坍塌。近日有民眾取走教堂瓦礫作為護身符，引發教會關切，呼籲信徒停止此舉，以利專家進行教堂重建。

9月30日晚間9時59分，宿霧省（Cebu Province）博哥市（Bogo）東北方17公里，發生規模6.9地震，深度僅10公里。鄰近潛水聖地班達雁島（Bantayan）上的一座162年歷史古老教堂，塔尖與十字架斷落墜成瓦礫。

由於民眾視教堂為神聖場所，不少人在震後撿拾這些瓦礫帶回家，作為護身符或避凶之用。

對此，教堂神父馬切羅尼斯（Edmar Marcellones）今天發聲明提醒信徒，取走教堂瓦礫屬於「偷竊」行為，呼籲大家尊重神聖遺產，勿帶走私藏，支持由專家主導的教堂修復計畫。

由於教堂結構不穩，彌撒活動暫時移至戶外舉行，待專家完成損害鑑定後將立即啟動修復工程。

另一方面，根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）發布的最新災難通報，截至昨天，這場強震已引發6360次餘震，規模最大達5.1。

強震計造成72人罹難、559人受傷，近3萬6000棟民宅受損，其中3800棟全毀，約1萬8000人無家可歸，超過54萬人生活受影響。

民防處、軍警、消防與海岸防衛隊的搜救行動於2日結束，重心轉為災民安置與物資發放。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於2日赴災區視察並慰問災民，承諾搭建帳篷村讓災民棲身，並指示預算部門撥出3億7500萬披索（約新台幣1億9186萬元）作災區重建之用。

截至今日，菲律賓社會福利暨發展部（DSWD）已向災區運送20萬3000袋糧食包，分發給受災家庭，並派出4輛行動廚車為災民提供熱食。