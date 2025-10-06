快訊

「1縣市」大雨特報 恐一路下到晚上

「鋼鐵傘兵」秦良丰突喊真的累了 意外揭蔣萬安暖舉

日本5死1傷重大車禍疑似只扣安全帶沒繫 全員乘客才被拋出車外

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本三重縣名張市3日發生5死1重傷的重大車禍，媒體報導，警方發現事故車輛乘客全被拋出車外，但安全帶仍插在插槽內，懷疑當時乘客未正確繫好安全帶。示意圖／ingimage
日本三重縣名張市3日發生5死1重傷的重大車禍，媒體報導，警方發現事故車輛乘客全被拋出車外，但安全帶仍插在插槽內，懷疑當時乘客未正確繫好安全帶。示意圖／ingimage

日本三重縣名張市3日凌晨發生5死1重傷的重大車禍，讀賣新聞報導，警方發現車上所有人被拋出車外，安全帶仍插在插槽內，懷疑他們沒有正確繫好安全帶。

讀賣報導，事故發生後，駕駛座與副駕駛座的安全帶仍插在插槽中。警方指出，若確實繫上安全帶，事故中不太可能被拋出車外，懷疑車內人員可能「將安全帶扣好後再坐在帶子上」，不排除是為了消除安全帶未繫的警示聲。

事故發生於3日凌晨，車子在山區右轉彎路段行駛，疑似擦到路緣，再自撞電線桿翻覆。6名乘客皆被拋出車外，倒在翻覆車輛附近的道路上，經路人發現後報警。死者年齡介於16至23歲的5名男女，另有1名16歲的男高中生重傷。警方目前正透過司法解剖等，釐清駕駛身分及每個人當時的座位位置。

發生事故的輕型乘用車限載4人，但當時車上共有6人，研判後座乘客也未繫安全帶。

自撞 三重

延伸閱讀

高市早苗用反華內容訓練AI 中官媒提醒日對華政策要積極理性

任日相能有1年？中學者普遍看衰高市「當不久」

受中國產能過剩衝擊 日本將擴大反傾銷稅對象

日本「高市經濟學」股市利多 支持寬鬆財政與貨幣政策

相關新聞

珍古德臨終語出驚人！想送川普習近平到太空原因曝光 這些人也被點名

國會山報6日報導，英國知名靈長類學家珍古德1日辭世，享壽91歲。她生前受訪語出驚人表示，如果有機會，想把美國總統川普、中...

台灣人避難包掀國際媒體好奇！有人豪砸30萬囤糧30年

台灣長期處於颱風、地震與對岸開戰威脅，連外國媒體都開始好奇：台灣人怎麼準備面對災難？華爾街日報（WSJ）5日以「你的避難...

以哈停火談判不是川普的功勞 WSJ曝關鍵原因

川普總統近日受訪宣稱，他在一次關鍵通話中，成功說服以色列總理內唐亞胡接受與哈瑪斯達成停火。然而，美國與阿拉伯官員的說法顯...

高市早苗鎖定新外相是他！曾與川普敲定協議 手下敗將小泉也有望入閣

朝日新聞報導，日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗，4日當選自民黨新任總裁後緊鑼密鼓展開人事布局，新內閣將任命前幹事長茂木...

日本5死1傷重大車禍疑似只扣安全帶沒繫 全員乘客才被拋出車外

日本三重縣名張市3日凌晨發生5死1重傷的重大車禍，讀賣新聞報導，警方發現車上所有人被拋出車外，安全帶仍插在插槽內，懷疑他...

軍艦2024年擱淺薩摩亞海域事件 紐西蘭賠350萬美元

紐西蘭政府今天表示，針對2024年皇家紐西蘭海軍軍艦在薩摩亞海域沉沒一事，將支付薩摩亞政府1000萬塔拉（約351萬美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。