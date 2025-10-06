日本5死1傷重大車禍疑似只扣安全帶沒繫 全員乘客才被拋出車外

日本三重縣名張市3日凌晨發生5死1重傷的重大車禍，讀賣新聞報導，警方發現車上所有人被拋出車外，安全帶仍插在插槽內，懷疑他們沒有正確繫好安全帶。

讀賣報導，事故發生後，駕駛座與副駕駛座的安全帶仍插在插槽中。警方指出，若確實繫上安全帶，事故中不太可能被拋出車外，懷疑車內人員可能「將安全帶扣好後再坐在帶子上」，不排除是為了消除安全帶未繫的警示聲。

事故發生於3日凌晨，車子在山區右轉彎路段行駛，疑似擦到路緣，再自撞電線桿翻覆。6名乘客皆被拋出車外，倒在翻覆車輛附近的道路上，經路人發現後報警。死者年齡介於16至23歲的5名男女，另有1名16歲的男高中生重傷。警方目前正透過司法解剖等，釐清駕駛身分及每個人當時的座位位置。

發生事故的輕型乘用車限載4人，但當時車上共有6人，研判後座乘客也未繫安全帶。