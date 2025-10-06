行動電源爆炸釀京都飯店火警！2000人急逃命畫面曝 他：護照都忘了拿

日本京都車站前的知名飯店「京都八條都酒店」（Miyako Hotel Kyoto Hachijo）6日凌晨驚傳火警，警報聲大作，超過2000名房客緊急疏散至飯店外空地，一度陷入混亂。所幸火勢迅速撲滅，無人受傷。經消防與警方調查，起火原因疑為2名中國籍女房客在房內充電的行動電源發生自燃。

綜合產經新聞與朝日新聞報導，這起火警發生在6日凌晨1時40分（台灣時間6日0時40分），飯店員工發現2樓客房竄出濃煙，隨即撥打119報案。消防隊趕抵後，火勢在短時間內被控制，行動電源與部分書桌被燒毀。

由於飯店地處JR京都車站前的繁華地段，當時外頭聚集大量避難房客，火災警報聲響徹整個車站周邊。

一名60多歲的澳洲籍男性房客表示，當時正熟睡，突然聽見廣播警報「2樓起火」，驚慌逃出飯店，「連護照和行李都來不及拿」。

京都市消防局指出，該飯店有10層樓，還有地下2層，為鋼骨鋼筋混凝土建築，當時約有2000人住宿。

所幸事件未釀成傷亡，但再次凸顯行動電源安全隱患。

近來日本各地類似事故頻傳，4日大阪地鐵御堂筋線車廂內一名乘客持有的行動電源起火，造成2人受傷；9月下旬東京都杉並區一棟公寓房內也疑似因行動電源起火引發火災，多人被送醫。