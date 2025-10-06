聽新聞
泰國擬對入境旅客徵300泰銖旅遊費 4個月內啟動
泰國觀光暨體育部表示，將在4個月內向入境旅客隨機票徵收300泰銖（約新台幣300元）旅遊費，另指示相關部門清楚說明計畫的益處。這項措施早在2023年獲內閣批准，但一直未付諸實施。
曼谷郵報（Bangkok Post）日前報導，泰國新任觀光暨體育部長阿塔功（Artthakorn Sirilatthayakorn）3日表示，這項費用非常重要，因為其收益將用於為旅客提供保險以及建設旅遊基礎設施。
阿塔功坦言，這筆額外費用可能影響旅客情緒，社群媒體上已有人曾對此表示擔憂。
事實上，泰國內閣早在2023年2月就已同意向旅客徵收旅遊費。當時規劃搭機入境的旅客將隨機票徵收300泰銖，原訂同年6月實施，但因技術性問題延宕至今。
民族報（The Nation）指出，泰國觀光暨體育部曾表示，徵收入境旅遊費將有助於緩解國家預算壓力。目前，國家預算用於支助或補償發生安全事故的遊客，另外徵收的費用還可用於為旅客購買旅遊保險，有助於泰國旅遊業的管理和發展。
目前建議費率是航空入境旅客每人徵收300泰銖，陸路或海路入境旅客每人徵收150泰銖。
泰國國家觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際旅客將來到3340萬人次，較去年減少6%。
