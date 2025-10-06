印尼寄宿學校倒塌罹難者增至54人 仍有13人失聯

快訊

中央社／ 蘇達約6日綜合外電報導

印尼官員今天表示，爪哇島（Java）一所伊斯蘭寄宿學校建築物倒塌，死亡人數已增至54人，救援人員仍在尋找13名下落不明者。

法新社和路透社報導，位於爪哇島東部城鎮蘇達約（Sidoarjo）的柯齊尼（Al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校倒塌後，成堆的水泥塊當場壓住數百名多為青少年的學生，導致他們被困住並最終喪生。

印尼國家搜救總署（National Search and RescueAgency）官員布拉曼裘（Yudhi Bramantyo）在記者會上表示，截至今天上午，「我們已經尋獲54具罹難者遺體，其中有5塊為人體殘肢」。

搜救員仍然不分晝夜，在伊斯蘭寄宿學校的瓦礫堆中進行救援作業。

布拉曼裘說：「我們希望今天（週一）能結束搜救行動，並把罹難者遺體交給家屬。」

印尼國家災害應變總署（National Disaster MitigationAgency，BNPB）副署長伊拉萬（Budi Irawan）表示，這起倒塌事故是印尼今年迄今最嚴重的災難。他還說，至少13人仍下落不明。

調查人員已著手調查倒塌原因，但專家表示，初步跡象顯示，施工品質不良可能是導致事故的原因之一。

印尼宗教事務部的數據顯示，全國約有4萬2000棟伊斯蘭學校建築。當地媒體昨天援引印尼公共工程部部長多迪（Dody Hanggodo）的發言指出，目前只有50所這類伊斯蘭學校持有建築許可。

目前尚不清楚柯齊尼學校是否擁有建築許可證。路透社暫時無法聯繫到校方對此發表評論。

