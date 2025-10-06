暴雪突襲聖母峰 一度近千登山客受困、350人獲救

異常強烈的降雪與降雨侵襲喜馬拉雅山區（Himalayas），中國官方媒體報導，數以百計因暴風雪而受困於西藏境內聖母峰東側的登山客與健行者，已在救難人員引導下脫困。

路透社報導，央視報導，截至昨天，已有350人抵達當地小鎮曲當（Qudang），救難人員也與另外200多名登山客取得聯繫。

大批登山客與健行者在本週「十一」結合中秋的8天長假期間，前往通向聖母峰東坡的偏遠山谷嘎瑪溝（Karma Valley）。

一名陳姓女登山客說：「山裡又濕又冷，失溫的風險非常高。」她所屬的18人登山隊已安全抵達曲當。

這名登山客受訪時表示：「今年的天氣很不尋常，嚮導說，他從沒在10月遇過這樣的天氣，一切發生得太突然。」

她說，脫困後抵達曲當時，村民端上甜茶讓大家取暖，「我眼淚都快掉下來，終於感覺到溫暖」。

自3日晚間起，平均海拔約4200公尺的嘎瑪溝降雪不斷，持續到翌日整天。

根據報導，剩餘登山客將在地方政府組織救難人員的引導與協助下，分批抵達曲當。

中國媒體「極目新聞」指出，當地動員數以百計村民與救難隊員，協助清除阻斷道路的積雪，而稍早一度有近千人受困。

央視報導並未說明登山隊的當地嚮導與支援者是否全員平安，也不清楚聖母峰北坡一帶的登山客是否受到影響。

聖母峰北坡因道路鋪設完善，每年吸引大量遊客，在印度季風雨季結束後通常天氣晴朗，10月是登山旺季。

根據定日縣旅遊公司官方微信公告，整個聖母峰景區自4日晚間起暫停售票與入園，以確保安全。

在西藏以南的尼泊爾，強降雨引發山崩與洪災，沖毀道路與橋梁，自3日以來已造成至少47人死亡。

在尼泊爾東部與印度接壤的伊拉姆（Ilam）地區，有35人死於多起山崩事件，另有9人遭洪水沖走下落不明，還有3人在國內其他地區死於雷擊事故。