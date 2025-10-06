快訊

獨／以為爸爸睡著…10歲兄弟守亡父一夜 求助才知噩耗

陳佩琪批北所有嚇人「原住鼠」 柯文哲被關一年全身病

桌球／16歲郭冠宏讚啦！退地主奪中國青少年大滿貫賽冠軍

暴雪突襲聖母峰 一度近千登山客受困、350人獲救

中央社／ 北京6日綜合外電報導

異常強烈的降雪與降雨侵襲喜馬拉雅山區（Himalayas），中國官方媒體報導，數以百計因暴風雪而受困於西藏境內聖母峰東側的登山客與健行者，已在救難人員引導下脫困。

路透社報導，央視報導，截至昨天，已有350人抵達當地小鎮曲當（Qudang），救難人員也與另外200多名登山客取得聯繫。

大批登山客與健行者在本週「十一」結合中秋的8天長假期間，前往通向聖母峰東坡的偏遠山谷嘎瑪溝（Karma Valley）。

一名陳姓女登山客說：「山裡又濕又冷，失溫的風險非常高。」她所屬的18人登山隊已安全抵達曲當。

這名登山客受訪時表示：「今年的天氣很不尋常，嚮導說，他從沒在10月遇過這樣的天氣，一切發生得太突然。」

她說，脫困後抵達曲當時，村民端上甜茶讓大家取暖，「我眼淚都快掉下來，終於感覺到溫暖」。

自3日晚間起，平均海拔約4200公尺的嘎瑪溝降雪不斷，持續到翌日整天。

根據報導，剩餘登山客將在地方政府組織救難人員的引導與協助下，分批抵達曲當。

中國媒體「極目新聞」指出，當地動員數以百計村民與救難隊員，協助清除阻斷道路的積雪，而稍早一度有近千人受困。

央視報導並未說明登山隊的當地嚮導與支援者是否全員平安，也不清楚聖母峰北坡一帶的登山客是否受到影響。

聖母峰北坡因道路鋪設完善，每年吸引大量遊客，在印度季風雨季結束後通常天氣晴朗，10月是登山旺季。

根據定日縣旅遊公司官方微信公告，整個聖母峰景區自4日晚間起暫停售票與入園，以確保安全。

在西藏以南的尼泊爾，強降雨引發山崩與洪災，沖毀道路與橋梁，自3日以來已造成至少47人死亡。

在尼泊爾東部與印度接壤的伊拉姆（Ilam）地區，有35人死於多起山崩事件，另有9人遭洪水沖走下落不明，還有3人在國內其他地區死於雷擊事故。

聖母峰 山崩

延伸閱讀

影／中秋連假登山客跌倒骨折 空勤飛南湖山屋救援

2025西藏文化藝術節 體驗獨特宗教文化樂舞

影／登山客滑落溪溝頭著地受傷 空勤直升機飛苗栗大雪山救援

台中山區今接連2起山難…空勤救援兩地出動 1男搶救不治、1女骨折

相關新聞

泰勒絲又破紀錄！三天限定電影稱霸票房 全球吸金14億元

美國流行歌手泰勒絲為慶祝她第12張專輯《The Life of a Showgirl》發行，與AMC院線合作，推出一部長...

土衛二藏外星生命？圖解科學家揭羽狀噴流「生命拼圖」

國際期刊「自然天文學」1日刊登科學家對土衛二的新發現。藉由美國太空總署太空探測船卡西尼號蒐集的資料數據，科學家認為，土衛二噴湧的水蒸氣羽流中，存在新型複雜有機分子，可能孕育生命。

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

國際期刊「自然天文學」一日刊登科學家對土衛二（恩賽勒達斯）的新發現。藉由美國太空總署（ＮＡＳＡ）太空探測船卡西尼號蒐集的...

OpenAI限制Sora用版權素材...網友替奧特曼生成影片 求任天堂「別告我」

OpenAI推出人工智慧（AI）影片生成軟體Sora 2，一上線就引發網友熱烈使用，但也因用到許多知名品牌和動畫角色的圖...

E.T.行蹤露餡？NASA曝土衛二疑藏外星生命跡象 狂噴9000公里高水柱

衛報報導，科學家發現，土星的冰封衛星「土衛二」（Enceladus）可能暗藏生命。最新研究顯示，這顆衛星從地底深處噴出的...

BBC國際頻道面臨拓展財源壓力 傳高層想爭取挪用部分國防預算

英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）受政府縮減海外開發援助預算等因素影響，持續面臨拓展財源壓力，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。