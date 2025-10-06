泰勒絲又破紀錄！三天限定電影稱霸票房 全球吸金14億元

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合
泰勒絲為慶祝發行第12張專輯，推出限時三天MV電影《The Official Release Party of a Showgirl》，全球票房衝上4,600萬美元。美聯社
泰勒絲為慶祝發行第12張專輯，推出限時三天MV電影《The Official Release Party of a Showgirl》，全球票房衝上4,600萬美元。美聯社

美國流行歌手泰勒絲為慶祝她第12張專輯《The Life of a Showgirl》發行，與AMC院線合作，推出一部長達90分鐘的MV電影《Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl》，僅於上周末限定上映三天。根據CNBC報導，這場限定活動在美國本土吸金3,300萬美元（約台幣10億元），創下專輯首映活動有史以來最高票房紀錄，海外市場再進帳1,300萬美元，使首周末全票房衝上4,600萬美元（約台幣14億美元）。

不過，根據彭博資訊，美國本土票房金額，略低於產業追蹤機構Boxoffice Pro預估的中位數3,500萬美元。AMC強調，這場活動僅提前兩周宣布，而且未如其他電影般安排周四午夜場或周五早場放映。

這部名為《The Official Release Party of a Showgirl》的電影，包含歌曲〈The Fate of Ophelia〉的音樂錄影帶、拍攝幕後花絮、其他歌曲的歌詞影片，以及泰勒絲的個人感想分享。

這是泰勒絲與AMC的第二次合作。AMC執行長Adam Aron與泰勒絲父母私交甚篤。早在2023年，AMC取得她《時代巡迴演唱會》（Eras Tour）實況電影的發行權，該片全球票房超過2.61億美元，成為史上最賣座的演唱會電影，當時美加首周末票開出9,320萬美元佳績。

