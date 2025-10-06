庶民美食「豆腐」走紅歐美！日本傳統店家反狂關店：營收剩不到3分之一

從奈良時代自中國傳入、到江戶時代普及至庶民餐桌的「豆腐」，近年來以 「TOFU」之名在歐美走紅。根據日媒「關西電視台」報導，日本國內產品多樣化帶動需求，市場規模在去年為173億日圓（約新台幣35億元），預估在2033年將成長為306億日圓（約新台幣62億元），約為目前的1.8倍。但原本在街角常見的傳統豆腐店卻快速凋零，製造業者1960年高峰期5萬1,519家，下滑到2023年的4,277家，不到十分之一。

記者採訪「大阪府豆腐與油炸豆製品公會」秘書長竹內啟太指出，超市崛起改變客流，加上維修保養機器與店舖環境的費用攀升難以負擔，導致店家連年相繼收攤。傳統豆腐店經營者逐漸高齡化、後繼無人，更讓接班意願下滑。創業於明治年間的「とようけ屋山本」靠手工油豆腐與口碑撐起常客，但來客量仍逐年減少，營收不到全盛時期的三分之一，只得嘗試改走量販通路盼能止跌。

不過，豆腐在歐美市場卻掀起高人氣。洛杉磯可見手作豆腐專賣店與超市「TOFU」專區。日本食品大廠House Foods（好侍）美國分公司表示，受健康意識與素食風潮的影響，過去10年來豆腐事業規模翻倍上漲，在美國的營收有九成以上都是豆腐的貢獻。全國豆腐聯合會青山隆提醒，若仍停留在過去的作法，顧客只會愈來愈少，唯有依現在的需求調整商品與通路，傳統技藝才有機會在新市場延續生命。