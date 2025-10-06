含飴弄孫不快樂！10孫輪流上門 爺奶苦惱：存款快見底

俗語說「多子多孫多福氣」，但根據日媒「The Gold Online」報導，住在地方小鎮的71歲山田剛（化名）和妻子，過著看似含飴弄孫的晚年。都居住在同一個鎮上的大女兒和長子，分別育有7名和3名子女，十個孫子女輪流上門，家裡總是熱鬧異常。只是在熱鬧的背後，每個月年金22萬日圓（約台幣4萬5）、手上存款約1,600萬日圓（約台幣325萬元）的夫婦兩人，因為「當阿公阿嬤的開支」而愈來愈吃緊，心裡的焦慮也隨之提高。

從幼兒園到大學生，每個階段都有必須的花費：讀幼兒園的要生日、運動會禮物和才藝班學費、小學生要上學用品與壓歲錢。到了國高中，少不了有畢業旅行與升學禮金，上大學後更可能需要支援入學金或生活費。多年下來已花上數百萬日圓。剛直言，最小的孫子還在幼兒園，「照這個速度花下去，兩老能花的錢，真的所剩無幾」。

不過要完全停手也很難。他擔心「給這個、不給那個」會被說不公平，甚至讓兄弟姊妹起爭執。有7個子女的長女習慣把照顧孩子的任務交給長輩，夫妻倆常在家當起臨時保母，但現在超過70歲，體力不如從前，想清靜過日子的念頭愈來愈多。山田剛笑說，朋友有人抱怨「沒有孫子沒事做」，他有時反而覺得羨慕，明知這是奢侈的煩惱，卻也道出高齡照顧與經濟壓力的嚴酷現實。

熟悉退休理財的專家建議，必須先了解自己退休生活的「安全底線」，再考量支援子女、孫子女的費用金額。如此一來，才能在保障自我生活的前提下，享受孫子女成長的喜悅。