快訊

花蓮災情嚴峻還要辦國慶活動？ 101董座賈永婕：堅定不移

羽球／「十元」陳詩媛秀超音波照 奧運金牌王齊麟要升格當爸了！

食用堅果不會發胖還能減肥 研究曝每天吃到這個量助思路清晰

聽新聞
0:00 / 0:00

含飴弄孫不快樂！10孫輪流上門 爺奶苦惱：存款快見底

聯合新聞網／ 綜合報導
有多名孫子女的長輩面臨公平資助孫子女和自己退休生活的經濟難題。情境示意圖/Ingimage
有多名孫子女的長輩面臨公平資助孫子女和自己退休生活的經濟難題。情境示意圖/Ingimage

俗語說「多子多孫多福氣」，但根據日媒The Gold Online」報導，住在地方小鎮的71歲山田剛（化名）和妻子，過著看似含飴弄孫的晚年。都居住在同一個鎮上的大女兒和長子，分別育有7名和3名子女，十個孫子女輪流上門，家裡總是熱鬧異常。只是在熱鬧的背後，每個月年金22萬日圓（約台幣4萬5）、手上存款約1,600萬日圓（約台幣325萬元）的夫婦兩人，因為「當阿公阿嬤的開支」而愈來愈吃緊，心裡的焦慮也隨之提高。

從幼兒園到大學生，每個階段都有必須的花費：讀幼兒園的要生日、運動會禮物和才藝班學費、小學生要上學用品與壓歲錢。到了國高中，少不了有畢業旅行與升學禮金，上大學後更可能需要支援入學金或生活費。多年下來已花上數百萬日圓。剛直言，最小的孫子還在幼兒園，「照這個速度花下去，兩老能花的錢，真的所剩無幾」。

不過要完全停手也很難。他擔心「給這個、不給那個」會被說不公平，甚至讓兄弟姊妹起爭執。有7個子女的長女習慣把照顧孩子的任務交給長輩，夫妻倆常在家當起臨時保母，但現在超過70歲，體力不如從前，想清靜過日子的念頭愈來愈多。山田剛笑說，朋友有人抱怨「沒有孫子沒事做」，他有時反而覺得羨慕，明知這是奢侈的煩惱，卻也道出高齡照顧與經濟壓力的嚴酷現實。

熟悉退休理財的專家建議，必須先了解自己退休生活的「安全底線」，再考量支援子女、孫子女的費用金額。如此一來，才能在保障自我生活的前提下，享受孫子女成長的喜悅。

理財 日媒 阿嬤 退休

延伸閱讀

一泊二食掰了？日鬼怒川溫泉旅館試辦「晚餐發餐券」 房客現省千元

中秋烤肉必知！香菇不是越大越好吃 餐廳老闆教挑「最鮮美」秘訣

婦烤焦五花肉惹怒老闆！首爾燒肉店加收清潔費 撒鹽嗆客別再來

小可愛變小可怕！電競正妹敷吉伊卡哇面膜 網笑翻：以為是鬼滅之刃

相關新聞

庶民美食「豆腐」走紅歐美！日本傳統店家反狂關店：營收剩不到3分之一

從奈良時代自中國傳入、到江戶時代普及至庶民餐桌的「豆腐」，近年來以 「TOFU」之名在歐美走紅。根據日媒「關西電視台」報導，日本國內產品多樣化帶動需求，市場規模在去年為173億日圓（約新台幣35億元），預估在2033年將成長為306億日圓（約新台幣62億元），約為目前的1.8倍。但原本在街角常見的傳統豆腐店卻快速凋零，製造業者1960年高峰期5萬1,519家，下滑到2023年的4,277家，不到十分之一。

含飴弄孫不快樂！10孫輪流上門 爺奶苦惱：存款快見底

俗語說「多子多孫多福氣」，但根據日媒「The Gold Online」報導，住在地方小鎮的71歲山田剛（化名）看似過著含飴弄孫的晚年。都居住在同一個鎮上的大女兒和長子，分別育有7名和3名子女，十個孫子女輪流上門，家裡總是熱鬧異常。只是在熱鬧的背後，每個月年金22萬日圓（約台幣4萬5）、手上存款約1,600萬日圓（約台幣325萬元）的夫婦兩人，因為「當阿公阿嬤的開支」而愈來愈吃緊，心裡的焦慮也隨之提高。

泰勒絲又破紀錄！三天限定電影稱霸票房 全球吸金14億元

美國流行歌手泰勒絲為慶祝她第12張專輯《The Life of a Showgirl》發行，與AMC院線合作，推出一部長...

土衛二藏外星生命？圖解科學家揭羽狀噴流「生命拼圖」

國際期刊「自然天文學」1日刊登科學家對土衛二的新發現。藉由美國太空總署太空探測船卡西尼號蒐集的資料數據，科學家認為，土衛二噴湧的水蒸氣羽流中，存在新型複雜有機分子，可能孕育生命。

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

國際期刊「自然天文學」一日刊登科學家對土衛二（恩賽勒達斯）的新發現。藉由美國太空總署（ＮＡＳＡ）太空探測船卡西尼號蒐集的...

OpenAI限制Sora用版權素材...網友替奧特曼生成影片 求任天堂「別告我」

OpenAI推出人工智慧（AI）影片生成軟體Sora 2，一上線就引發網友熱烈使用，但也因用到許多知名品牌和動畫角色的圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。