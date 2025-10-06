快訊

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聽新聞
0:00 / 0:00

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
美國太空總署太空探測船卡西尼號二○一六年十一月以可見光拍攝土星衛星土衛二。路透
美國太空總署太空探測船卡西尼號二○一六年十一月以可見光拍攝土星衛星土衛二。路透

國際期刊「自然天文學」一日刊登科學家對土衛二（恩賽勒達斯）的新發現。藉由美國太空總署（ＮＡＳＡ）太空探測船卡西尼號蒐集的資料數據，科學家認為，土衛二噴湧的水蒸氣羽流中，存在新型的複雜有機分子，可能孕育生命。

水蒸氣與冰粒 存在複雜有機物

歐洲太空總署（ＥＳＡ）太陽系部門主管赫伯特明言，若想尋找外星生命，土衛二絕對是太陽系中最值得去的地方之一。

卡西尼號二○○四年開始繞行土星、土星環及土星衛星，二○一七年九月結束對土星和其衛星達十三年的研究後，在ＮＡＳＡ控制下撞入土星大氣層燒毀。外媒咸形容，此一為期達十三年的探索之旅具里程碑意義。

科學家幾年來分析卡西尼號蒐集的資料數據後發現，土衛二噴出的水蒸氣與冰粒中，存在豐富的礦物質與前所未見的複雜有機物質。

人類第一次在外太空觀測到磷

研究團隊指出，土衛二南極地區長期噴出約達九六五六公里的水蒸氣及冰粒柱，形成壯觀的羽狀噴流，從其冰封的表面衝向太空。這些物質被認為來自冰層下方的鹽水海洋。而根據最新的檢測結果，噴流中存在多種有機化合物，其中部分是人類首度在外太空觀測到的分子，例如磷。

科學家認為，組成生物的六種必要化學元素為碳、氫、氧、氮、磷及硫。磷也是去氧核糖核酸（ＤＮＡ）結構的基礎，是地球上一切生命形式的細胞膜與載能分子重要組成部分。

這項研究的主要作者、德國柏林自由大學學者哈瓦賈表示，前述發現代表土衛二地下的化學環境比想像中更活躍，而當一個星球的化學活動愈複雜時，就代表愈可能孕育生命。

歐洲太空總署 擬嘗試登陸採樣

根據該研究，這些樣本並非經輻射影響的舊塵埃，而是剛從土衛二地底噴出不過幾分鐘的新鮮冰粒，幾乎可視為直接取自土衛二海洋的原始樣本。土衛二的地下海洋有利微生物生存，讓它成為除了地球，在太陽系中宜居潛力最高的星球。

該研究團隊運用宇宙塵埃分析儀進行分析後，確認這些有機物確實來自土衛二，而非「外來汙染」。儘管尚無法證實存在生命，但這些有機分子反映出潛在的前生物化學途徑，為人類對外星生命的探索又增添一筆關鍵線索。

赫伯特說，「我們現在已知道，土衛二具備孕育生命的三大要素：液態水、能量及複雜有機分子，這是令人振奮的發現」。

赫伯特還說，ＥＳＡ正規畫未來二○四○年代的探測任務，將派太空船繞行土衛二，並穿越土衛二的噴流，甚至嘗試在其南極地區登陸，以直接採樣分析。

哈瓦賈則強調，即使在土衛二找不到生命，依然屬於一項巨大發現，因為這等於提出另一個大哉問，即為何土衛二在如此適宜條件及環境下，卻還是沒生命存在？

太空 土星 衛星 NASA 科學家 DNA

延伸閱讀

殺破狼週運勢／天秤迎職場重責大任 雙魚桃花旺到擋不住

中秋土星冥王星逆行！10月運勢排行榜曝光...「第一名星座」升官又發財

衰神附體！3星座秋冬運勢超低迷...牡羊壓力山大、他小心「高處跌落」

殺破狼週運勢／2星座偏財運好「要對發票」金牛出現心動對象

相關新聞

土衛二藏外星生命？圖解科學家揭羽狀噴流「生命拼圖」

國際期刊「自然天文學」1日刊登科學家對土衛二的新發現。藉由美國太空總署太空探測船卡西尼號蒐集的資料數據，科學家認為，土衛二噴湧的水蒸氣羽流中，存在新型複雜有機分子，可能孕育生命。

研究發現：「土衛二」具備3要素 可能孕育生命

國際期刊「自然天文學」一日刊登科學家對土衛二（恩賽勒達斯）的新發現。藉由美國太空總署（ＮＡＳＡ）太空探測船卡西尼號蒐集的...

OpenAI限制Sora用版權素材...網友替奧特曼生成影片 求任天堂「別告我」

OpenAI推出人工智慧（AI）影片生成軟體Sora 2，一上線就引發網友熱烈使用，但也因用到許多知名品牌和動畫角色的圖...

E.T.行蹤露餡？NASA曝土衛二疑藏外星生命跡象 狂噴9000公里高水柱

衛報報導，科學家發現，土星的冰封衛星「土衛二」（Enceladus）可能暗藏生命。最新研究顯示，這顆衛星從地底深處噴出的...

星期人物／小泉進次郎成敗皆在網軍 如何重建選民信任

日本政壇明星小泉進次郎，其年輕改革派的清新形象曾被媒體大力吹捧。然而，在自民黨總裁改選前，一場網路操作醜聞讓這光環瞬間失色，人設崩壞，無緣克紹箕裘。這不僅揭露了當代政治人物媒體操作的脆弱性，更對其支持率造成衝擊。面對信任崩盤，小泉進次郎將如何重建形象，擺脫這場政治危機？

BBC國際頻道面臨拓展財源壓力 傳高層想爭取挪用部分國防預算

英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）受政府縮減海外開發援助預算等因素影響，持續面臨拓展財源壓力，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。