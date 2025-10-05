快訊

李四川拆公館圓環1句話點破如何扛壓 網讚早知厲害之處

「不是光領補助就好」 徐榛蔚當面追問總統：還有600萬噸土泥山要清

OpenAI限制Sora用版權素材...網友替奧特曼生成影片 求任天堂「別告我」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
OpenAI新推出的AI影片生成軟體Sora一夕爆紅，但也引發版權爭議，執行長奧特曼立刻下令限制使用。 路透
OpenAI新推出的AI影片生成軟體Sora一夕爆紅，但也引發版權爭議，執行長奧特曼立刻下令限制使用。 路透

OpenAI推出人工智慧（AI）影片生成軟體Sora 2，一上線就引發網友熱烈使用，但也因用到許多知名品牌和動畫角色的圖像而引發侵權爭議。OpenAI表示，將會管制這些內容的使用，還有網友用Sora合成OpenAI執行長奧特曼的影片，替他表達心聲，表示「希望任天堂不要告我們」。

Sora已於3日起停止允許使用部分日本動畫角色生成影片。奧特曼表示，「我們聽到許多版權持有人...希望有能力指定他們的角色如何被使用」，OpenAI將導入一套系統，讓版權持有人能設定其角色可出現在AI生成影片內的情況。

OpenAI也表示，計劃和授權角色或其他智財權使用的版權持有人，分享部分Sora相關收入，細節仍在研討中。雖然Sora目前免費使用，但OpenAI也考慮推出付費版。

OpenAI在9月30日推出Sora 2，立刻引發網友用其生成大量包含「七龍珠」悟空或「寶可夢」皮卡丘等角色的影片，也包括歐美動畫「海綿寶寶」或「南方四賤客」。該軟體目前只在蘋果iOS裝置上推出，需要邀請碼才能註冊，但仍已衝上蘋果App Store免費下載應用程式（App）的榜首。

還有有網友用Sora生成影片，讓奧特曼和一群寶可夢一起在草原上，說「希望任天堂不要來告我們」。

OpenAI 影片

延伸閱讀

OpenAI 執行長奧特曼亞洲行 爭取資金和製造夥伴

H-1B簽證要10萬元 黃仁勳改口：太貴了

OpenAI擴大星際之門規模後 支出雄心不止於此！可能衝上1兆美元

輝達宣布投資OpenAI 1000億美元 協助布建AI基礎建設

相關新聞

OpenAI限制Sora用版權素材...網友替奧特曼生成影片 求任天堂「別告我」

OpenAI推出人工智慧（AI）影片生成軟體Sora 2，一上線就引發網友熱烈使用，但也因用到許多知名品牌和動畫角色的圖...

E.T.行蹤露餡？NASA曝土衛二疑藏外星生命跡象 狂噴9000公里高水柱

衛報報導，科學家發現，土星的冰封衛星「土衛二」（Enceladus）可能暗藏生命。最新研究顯示，這顆衛星從地底深處噴出的...

星期人物／小泉進次郎成敗皆在網軍 如何重建選民信任

日本政壇明星小泉進次郎，其年輕改革派的清新形象曾被媒體大力吹捧。然而，在自民黨總裁改選前，一場網路操作醜聞讓這光環瞬間失色，人設崩壞，無緣克紹箕裘。這不僅揭露了當代政治人物媒體操作的脆弱性，更對其支持率造成衝擊。面對信任崩盤，小泉進次郎將如何重建形象，擺脫這場政治危機？

BBC國際頻道面臨拓展財源壓力 傳高層想爭取挪用部分國防預算

英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）受政府縮減海外開發援助預算等因素影響，持續面臨拓展財源壓力，現...

疑施工品質不良…印尼學校倒塌事件罹難者增至17人 仍有數十人失蹤

印尼爪哇島東部一所學校倒塌事件的罹難者今天增至17人，官員表示，救難人員正動用重型機具，試圖尋找仍被埋在瓦礫下的數十名受...

南歐多城聲援加薩 巴塞隆納數千人上街抗議以色列

隨著西班牙、義大利和葡萄牙正準備展開大規模示威，抗議以色列在加薩的軍事行動之際，數千民眾正在巴塞隆納遊行力挺加薩人民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。