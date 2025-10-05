OpenAI限制Sora用版權素材...網友替奧特曼生成影片 求任天堂「別告我」

OpenAI推出人工智慧（AI）影片生成軟體Sora 2，一上線就引發網友熱烈使用，但也因用到許多知名品牌和動畫角色的圖像而引發侵權爭議。OpenAI表示，將會管制這些內容的使用，還有網友用Sora合成OpenAI執行長奧特曼的影片，替他表達心聲，表示「希望任天堂不要告我們」。

Sora已於3日起停止允許使用部分日本動畫角色生成影片。奧特曼表示，「我們聽到許多版權持有人...希望有能力指定他們的角色如何被使用」，OpenAI將導入一套系統，讓版權持有人能設定其角色可出現在AI生成影片內的情況。

OpenAI也表示，計劃和授權角色或其他智財權使用的版權持有人，分享部分Sora相關收入，細節仍在研討中。雖然Sora目前免費使用，但OpenAI也考慮推出付費版。

OpenAI在9月30日推出Sora 2，立刻引發網友用其生成大量包含「七龍珠」悟空或「寶可夢」皮卡丘等角色的影片，也包括歐美動畫「海綿寶寶」或「南方四賤客」。該軟體目前只在蘋果iOS裝置上推出，需要邀請碼才能註冊，但仍已衝上蘋果App Store免費下載應用程式（App）的榜首。

還有有網友用Sora生成影片，讓奧特曼和一群寶可夢一起在草原上，說「希望任天堂不要來告我們」。