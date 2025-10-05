E.T.行蹤露餡？NASA曝土衛二疑藏外星生命跡象 狂噴9000公里高水柱

衛報報導，科學家發現，土星的冰封衛星「土衛二」（Enceladus）可能暗藏生命。最新研究顯示，這顆衛星從地底深處噴出的水蒸氣羽流中，含有多種複雜的碳基有機分子，暗示其冰層下方的海洋中，可能正在進行與生命化學有關的反應。

這項新研究刊登於本月1日出版的《自然天文學》（Nature Astronomy），而此一發現源自美國太空總署（NASA）「卡西尼號」（Cassini）太空船的觀測資料。卡西尼號於2004年展開任務，並在2017年9月結束，當時它受控進入土星高層大氣層並燃燒殆盡。如今，任務結束後近20年的數據重新分析顯示，土衛二噴出的水蒸氣與冰粒中，存在前所未見的複雜有機物質。

研究團隊指出，土衛二南極地區長期噴出高達6000英里（約9656公里）的水蒸氣與冰粒柱，形成壯觀的羽狀噴流（plume），從冰封表面一路衝向太空。這些物質被認為來自冰層下方的鹽水海洋。最新檢測發現，噴流中存在多種有機化合物，其中部分分子是人類首次在外太空觀測到。

這項研究的主要作者、柏林自由大學行星科學家哈瓦賈（Nozair Khawaja）表示，這項發現代表土衛二地下的化學環境比想像中更活躍：「當化學活動越複雜，代表它越可能孕育生命。」

研究指出，這些樣本並非經過輻射影響的舊塵埃，而是「剛從地底噴出、只有幾分鐘歷史」的新鮮冰粒，幾乎可視為直接取自衛星海洋的原始樣本。

研究團隊利用「宇宙塵埃分析儀」（Cosmic Dust Analyzer）進行分析，確認這些有機物確實來自土衛二，而非外來污染。雖然目前仍無法證實存在生命，但這些有機分子顯示出潛在的「前生物化學途徑」，為外星生命探索再添關鍵線索。

歐洲太空總署（ESA）太陽系部門主管赫爾貝特（Jörn Helbert）指出：「我們現在已經知道，土衛二具備孕育生命的三大要素——液態水、能量，以及複雜有機分子。這是令人振奮的發現。」他表示，歐洲太空總署正規畫2040年代的新探測任務，將派遣太空船繞行土衛二並穿越其噴流，甚至嘗試在南極區域降落，直接採樣分析。「如果要找外星生命，土衛二絕對是太陽系中最值得去的地方之一」。