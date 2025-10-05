快訊

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

好消息！苗栗隨機砍人案11歲女童左胸血胸搶救今脫險 轉普通病房

高鐵備戰「寧靜車廂」出新招 孩童哭鬧送「乖乖」安撫

聽新聞
0:00 / 0:00

謝德慶紐約回顧展 探討人類在時空中價值

中央社／ 紐約4日專電

台灣行為藝術家謝德慶的「生命作品展」今天在紐約狄亞．畢康美術館揭幕，完整展出謝德慶上世紀最具代表性的作品，帶領觀展者回顧人類與時間、空間及社會的複雜互動關係。

「謝德慶：1978–1999生命作品展」4日在紐約狄亞．畢康美術館（Dia Beacon）揭幕，展期2年。這是行為藝術家謝德慶在美國首次大型回顧展，完整呈現1978年至1999年間最具代表性的行為藝術創作。

74歲的謝德慶有著傳奇的一生，上世紀70年代初來到美國東岸藝術之都紐約，70年代末展開以年為單位的行為藝術創作，包括把自己關在籠子一整年，每小時打卡一整年，不進入室內一整年，彙整影像記錄，呈現人類意志與社會關係型態的藝術作品。

謝德慶與策展人莫洛（Humberto Moro）、希斯費爾德（Adrian Heathfield）及合作藝術家蒙塔諾（Linda Montano）對談，分享跨越世紀的創作歷程，吸引超過200名觀眾參與。

展覽依謝德慶多年構想規劃，共設置6個展間，完整呈現5件「一年行為表演」系列作品，其中「繩子」（1983–84）與「不做藝術」（1985–86）首次公開展出；並以「13年計畫」為壓軸，帶領觀眾走進謝德慶以生命為材料的實踐旅程。

狄亞．畢康美術館館長摩根（Jessica Morgan）表示，謝德慶將作品捐贈予狄亞藝術基金會，展現深度信任。他的創作不僅是行為藝術的里程碑，更持續啟發多個世代藝術家。

來自屏東的謝德慶曾於1973年在當時的美國新聞處台北畫廊舉辦首場個展，之後轉向行為藝術。1970年代末，陸續完成5個「一年行為表演」作品。他的作品在多個國際雙年展與重要美術館展出，包括紐約現代藝術博物館、柏林國家美術館、古根漢美術館及倫敦泰特現代美術館。2017年，代表台灣參加威尼斯雙年展推出「做時間」展。

狄亞藝術基金會成立於1974年，致力支持大型且具實驗性藝術計畫，長期展出與典藏藝術家跨界創作，包括安迪．沃荷（Andy Warhol）、約瑟夫．布伊斯（Joseph Beuys）、唐納．朱德（Donald Judd）等20世紀藝術大師作品。謝德慶回顧展期間將出版專書，深化創作的研究與詮釋。

美術館 藝術家 紐約

延伸閱讀

AI提醒我們何為人類

2025新北濕地藝術季今開幕 展示14組創意環境藝術品

聯邦政府停擺！紐約數萬人無薪假 自由女神也暫關閉

紐約20層大樓爆炸坍塌 居民驚呼「一聲巨響側面全垮」

相關新聞

星期人物／小泉進次郎成敗皆在網軍 如何重建選民信任

日本政壇明星小泉進次郎，其年輕改革派的清新形象曾被媒體大力吹捧。然而，在自民黨總裁改選前，一場網路操作醜聞讓這光環瞬間失色，人設崩壞，無緣克紹箕裘。這不僅揭露了當代政治人物媒體操作的脆弱性，更對其支持率造成衝擊。面對信任崩盤，小泉進次郎將如何重建形象，擺脫這場政治危機？

BBC國際頻道面臨拓展財源壓力 傳高層想爭取挪用部分國防預算

英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）受政府縮減海外開發援助預算等因素影響，持續面臨拓展財源壓力，現...

疑施工品質不良…印尼學校倒塌事件罹難者增至17人 仍有數十人失蹤

印尼爪哇島東部一所學校倒塌事件的罹難者今天增至17人，官員表示，救難人員正動用重型機具，試圖尋找仍被埋在瓦礫下的數十名受...

南歐多城聲援加薩 巴塞隆納數千人上街抗議以色列

隨著西班牙、義大利和葡萄牙正準備展開大規模示威，抗議以色列在加薩的軍事行動之際，數千民眾正在巴塞隆納遊行力挺加薩人民

教宗良十四世簽署首部宗座勸諭 9日公諸於世

教廷宣布，教宗良十四世（Pope Leo XVI）今天簽署上任後首部宗座勸諭「我愛了你」（Dilexi te），將於9日...

無人機干擾慕尼黑機場影響逾6500人 航班陸續恢復

德國慕尼黑機場營運單位表示，因無人機入侵，導致機場在兩天內兩度關閉、影響超過6500名旅客後，航班今天「逐步」恢復運作

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。