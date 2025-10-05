謝德慶紐約回顧展 探討人類在時空中價值

台灣行為藝術家謝德慶的「生命作品展」今天在紐約狄亞．畢康美術館揭幕，完整展出謝德慶上世紀最具代表性的作品，帶領觀展者回顧人類與時間、空間及社會的複雜互動關係。

「謝德慶：1978–1999生命作品展」4日在紐約狄亞．畢康美術館（Dia Beacon）揭幕，展期2年。這是行為藝術家謝德慶在美國首次大型回顧展，完整呈現1978年至1999年間最具代表性的行為藝術創作。

74歲的謝德慶有著傳奇的一生，上世紀70年代初來到美國東岸藝術之都紐約，70年代末展開以年為單位的行為藝術創作，包括把自己關在籠子一整年，每小時打卡一整年，不進入室內一整年，彙整影像記錄，呈現人類意志與社會關係型態的藝術作品。

謝德慶與策展人莫洛（Humberto Moro）、希斯費爾德（Adrian Heathfield）及合作藝術家蒙塔諾（Linda Montano）對談，分享跨越世紀的創作歷程，吸引超過200名觀眾參與。

展覽依謝德慶多年構想規劃，共設置6個展間，完整呈現5件「一年行為表演」系列作品，其中「繩子」（1983–84）與「不做藝術」（1985–86）首次公開展出；並以「13年計畫」為壓軸，帶領觀眾走進謝德慶以生命為材料的實踐旅程。

狄亞．畢康美術館館長摩根（Jessica Morgan）表示，謝德慶將作品捐贈予狄亞藝術基金會，展現深度信任。他的創作不僅是行為藝術的里程碑，更持續啟發多個世代藝術家。

來自屏東的謝德慶曾於1973年在當時的美國新聞處台北畫廊舉辦首場個展，之後轉向行為藝術。1970年代末，陸續完成5個「一年行為表演」作品。他的作品在多個國際雙年展與重要美術館展出，包括紐約現代藝術博物館、柏林國家美術館、古根漢美術館及倫敦泰特現代美術館。2017年，代表台灣參加威尼斯雙年展推出「做時間」展。

狄亞藝術基金會成立於1974年，致力支持大型且具實驗性藝術計畫，長期展出與典藏藝術家跨界創作，包括安迪．沃荷（Andy Warhol）、約瑟夫．布伊斯（Joseph Beuys）、唐納．朱德（Donald Judd）等20世紀藝術大師作品。謝德慶回顧展期間將出版專書，深化創作的研究與詮釋。