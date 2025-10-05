巴西華人書畫聯展慶雙十 展現多元融合與文化傳承

慶祝中華民國114年雙十國慶，聖保羅華僑文教服務中心今天舉行「巴西華人美術協會聯展」開幕式，展期至10月25日。現場賓客雲集，藝術氣息洋溢，展覽不僅是藝術的饗宴，更是台巴文化交流的縮影。

本次展覽由巴西華人美術協會主辦，聖保羅華僑文教服務中心指導，展出內容涵蓋油畫、國畫、書法、數位攝影版畫、陶瓷、鑽石畫、刺繡等多種藝術形式。協會會長卞啟祥表示，展覽共有17位專業及業餘藝術家參展，特別展出漢字文化節硬筆寫字比賽中學生的優秀作品，期望藉此於巴西社會推廣華人藝術文化。

展覽策劃人之一鞠小卿分享，僑界逐漸老化，這次邀請多位年輕藝術家參與，展現各式創新表現手法。其中包括以樹葉為原型製作的陶瓷作品、巴西台灣媳婦創作的十二生肖畫作，以及極具特色的數位攝影版畫，皆令人耳目一新。

駐聖保羅辦事處處長朱怡靜表示，這次展覽展現僑界臥虎藏龍的藝術風采，文化素養深厚，是台巴文化交流的重要橋樑。聖保羅僑教中心主任尤正才則指出，巴西是移民社會，華人美術展不僅展現移民精神，更體現多元融合與美學的交匯。透過正體字之美，彰顯藝術無國界的理念。

巴西中文教學協會會長林志孟也表示，硬筆書寫比賽讓學生有機會展現自我，培養美感與文化認同。僑務諮詢委員張宏昌則形容此次畫展為「一股清流」，是一場洗滌心靈的知性活動。

85歲的林呂千惠老師，被譽為「巴西僑界之寶」，長年致力於剪紙藝術。她在9月初於里約舉辦「中國剪紙文化展」及教學活動，這次則展出鑽石畫作品。她分享，每幅作品需耗時一至兩週，一粒一粒黏上去，需要極大的耐心與專注。目前正在創作巨幅作品「最後的晚餐」。

她表示，藝術創作如人生，不斷學習與創新，是她教學的核心理念，這次參展亦以此心態，希望展示不同的藝術形式。

這場聯展不僅是藝術的展示，更是文化的傳承與創新的實踐，串聯世代、融合族群。在多元的巴西社會中，華人社群以藝術為語言，持續書寫屬於自己的文化篇章。