巴西假酒致命 甲醇中毒蔓延16州

巴西近日爆發嚴重甲醇中毒事件，因飲用遭非法摻入甲醇的酒精飲品，已造成至少195起通報案例，其中14例確認中毒，13人死亡，遍及至少16個州。聖保羅州成重災區，累計162起通報，並確認2人死亡。

甲醇是一種工業用酒精，常用於溶劑、燃料與清潔劑。人體攝入後，肝臟會將其代謝為甲醛與蟻酸，這些毒性物質可導致視神經損傷（失明）、腦部與脊髓損害、腎與肺衰竭、昏迷甚至死亡。

巴西衛生部長帕迪利亞（Alexandre Padilha）呼籲民眾暫停飲用烈酒，除非能確認來源安全。他強調：「這不是基本食物，而是娛樂性產品。現在不是冒險的時候。」

綜合g1等巴西媒體報導，多位民眾在家庭聚會、酒吧或音樂派對中飲用烈酒後出現嚴重症狀。一名男子在家中飲用杜松子酒後昏迷，至今仍在加護病房；一名女性在高級酒吧飲用伏特加調酒後失明，並曾因癲癇發作被插管治療。

還有一對情侶在音樂酒吧飲酒後雙雙中毒，女子病危插管治療；一名男子在派對飲用威士忌後出現腎衰竭與中風；一名律師在家飲酒後失明並因多重器官衰竭死亡。

巴西知名饒舌歌手Hungria Hip Hop也因疑似甲醇中毒住進加護病房，目前仍在調查中。

巴西警方已查封多家酒吧與酒鋪，扣押數百瓶疑似摻甲醇的酒品。聯邦警察與各州機構正追查假酒來源與分銷網絡。部分地點如聖保羅市高級地段花園區（Jardins）的酒吧已被勒令停業。

衛生部也宣布將分發4300支藥用乙醇作為解毒劑，並與世界衛生組織（WHO）協商建立甲醇中毒應急儲備。

除了聖保羅州，其他通報地區包括：培南布可州（Pernambuco）11起；南馬托格羅索州（Mato Grossodo Sul）5起；巴伊亞州（Bahia）2起；戈亞斯州（Goías）、南大河州（Rio Grande do Sul）、巴西利亞聯邦特區、聖埃皮里圖州（Espírito Santo）、米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）、馬托格羅索州（MatoGrosso）、宏東尼亞州（Rondônia）、彼奧州（Piauí）、里約熱內盧州、巴萊巴州（Paraiba）等各1起。

這場甲醇中毒危機揭示了巴西酒類市場監管的漏洞，也暴露了地下酒廠與犯罪組織的滲透。在悲劇持續擴散之際，政府、社會與消費者都須提高警覺。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康