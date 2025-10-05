捷克反共作家克里瑪辭世 以筆批判極權真面目

快訊

中央社／ 布拉格4日專電

捷克知名作家、反共異議人士伊凡．克里瑪（Ivan Klíma）今天辭世，享壽94歲。克里瑪一生歷經德國納粹、捷克斯洛伐克共產黨的迫害，並藉由寫作描繪個人如何面對極權壓迫，其作品也翻譯成中文在台灣出版。

克里瑪的兒子米哈爾（Michal）向捷克新聞社（ČTK）證實，克里瑪在長期與病痛抗爭後，4日上午於家中辭世。

克里瑪是一位多產作家，出版小說、劇本、短篇小說集、散文與兒童書籍，作品被譯成超過30種語言，代表作包括「受審的法官」、「布拉格精神」等。

克里瑪在2002年獲得時任總統哈維爾（VáclavHavel）頒授的「捷克傑出服務勳章」，同年也獲得極具聲望的「卡夫卡獎」（Franz Kafka Prize）。

克里瑪與台灣有淵源，其散文集「布拉格精神」（The Spirit of Prague and Other Essays）被譯成中文2003年在台灣出版，讓讀者深刻認識布拉格人文與捷克精神。

2024年底，台灣文學館舉辦的「打字機也會唱歌：捷克現當代文學展」，呈現20世紀捷克文學作品與作家珍貴史料，克里瑪在展覽中以錄影現身，表示希望觀眾能從中感受啟發和智慧，進而閱讀更多捷克文學作品。

●童年被囚納粹集中營 曾對共產懷希望終見極權真面目

克里瑪在1931年9月14日出生於布拉格。二戰期間，他的猶太家庭被送往納粹的特雷津集中營（Theresienstadt），那是他人生面對的第一個壓迫政權。儘管情況險惡，他們一家奇蹟般全數倖存。

在他經歷的所有動盪歲月中，克里瑪說，最深刻的記憶是他從納粹集中營獲釋時，活著走出來的那一刻。他說：「世上只有生與死，除此之外，什麼都不重要。」

1948年，共產政權在捷克斯洛伐克掌權。對克里瑪與許多曾受迫害的人而言，起初似乎充滿希望。

他與米蘭．昆德拉（Milan Kundera）、科豪特（Pavel Kohout）、瓦楚利克（Ludvik Vaculík）等一批才華洋溢的作家，在戰後懷著憧憬而投向共產主義，卻最終痛苦地發現其極權本質，與對反對者的無情鎮壓。

克里瑪於1953年加入共產黨，但同年他的父親因政治原因入獄。1967年，他因在作家大會上的演講批評共產政權而被開除黨籍。

1968年，蘇聯主導的軍事入侵粉碎杜布西克（Alexander Dubček）政府推行的自由化改革，也終結了被稱為「布拉格之春」的短暫自由時期，自此他的作品遭到禁令。

●作品深受歐洲極權政體影響 筆觸直指社會問題

克里瑪在2010年接受捷克公共廣播電台訪問時，談到其回憶錄「我瘋狂的世紀」（My Crazy Century）時說：「我所書寫的20世紀瘋狂，與那些極權意識形態息息相關。它們造成了難以置信的罪行。」

克里瑪指出：「而這些罪行，卻發生在我們的文明之中，在那些擁有豐富文化傳統的國家。」

他的小說具多層次的敘事風格，像是廣受好評的「受審的法官」（Judge on Trial），描繪個人如何面對極權國家的壓迫。他曾形容，主角探討的核心問題是，「社會是否有權奪取任何人的生命？而當一名法官反對死刑時，他在一個要求死刑的社會中應該如何自處？」

1969至1970年，克里瑪曾赴密西根大學任教，回國後，他加入捷克異議運動。當時克里瑪的作品只能透過地下出版流傳。

1989年「絲絨革命」推翻共產統治後，克里瑪全心投入寫作。他的代表作除「受審的法官」之外，還有「愛情與垃圾」（Love and Garbage）、「我的黃金手藝」（My Golden Trades）與散文集「布拉格精神」。

與充滿卡夫卡風格的成人小說不同，他的兒童作品更輕鬆有趣，包括為捷克知名卡通角色「小鼴鼠」編寫的數集劇本。

