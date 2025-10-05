埃及帝王谷最大陵墓之一 安門荷特普三世墓修復開放

中央社／ 埃及勒克索4日綜合外電報導

埃及法老安門荷特普三世（Amenhotep III）的陵墓歷經多年修復後，今天正式對外開放。它是南埃及帝王谷與王后谷（Valley of the Kings and Queens）最大陵墓之一。

法新社報導，安門荷特普三世之墓位於尼羅河西岸的山坡內，與埃及古都勒克索（Luxor）隔河相望，至今已有3000多年歷史。埃及觀光與文物部（Ministryof Tourism and Antiquities）部長法西（Sherif Fathy）今天向媒體記者公開修復成果。

這座古墓的最早紀錄出現在1799年拿破崙（Napoleon）短暫征服埃及期間，但之後長期遭到挖掘、盜取和嚴重破壞，歷經數十年毀損後，陵墓結構面臨坍塌危險。

在日本政府和聯合國教科文組織（UNESCO）支持下，安門荷特普三世之墓獲得修復。據日本UNESCO代表團的說法，其內部壁畫精美程度，在所有埃及第18王朝王室陵墓現存壁畫中數一數二。

安門荷特普三世於青少年時登基，西元前1349年逝世，享年五十歲。他在位的約40年期間，國家享有繁榮、安定與輝煌的藝術成就。

安門荷特普三世安葬在舉世聞名的底比斯墓地群（Theban Necropolis），西元前16世紀至西元前11世紀逝世的古埃及國王、王后、祭司和書吏都葬在這裡。

根據日本早稻田大學的說法，安門荷特普三世之墓經過1799年和1915年分別遭到法國和英國挖掘後，內部物品大多已被搬到巴黎的羅浮宮（Louvre）、紐約的大都會博物館（Metropolitan Museum）及英國的海克利爾城堡（Highclere Castle）。

安門荷特普三世的木乃伊和石棺目前收藏在埃及首都開羅的埃及文明國家博物館（National Museum ofEgyptian Civilisations），這位法老與王后並肩而坐的巨型雕像則先後存放在開羅的埃及博物館（EgyptianMuseum）及新建的大埃及博物館（Grand EgyptianMuseum）。（編譯：張正芊）1141004

