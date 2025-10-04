BBC國際頻道面臨拓展財源壓力 傳高層想爭取挪用部分國防預算

英國廣播公司國際頻道（BBC World Service）受政府縮減海外開發援助預算等因素影響，持續面臨拓展財源壓力，現在傳出公司高層向政府爭取，將部分國防預算用於頻道業務。

英國「衛報」（The Guardian）報導，BBC國際頻道高層主張，公司部分業務與「國家安全」息息相關，例如監看媒體（特別是與俄羅斯、中國等國家有關的媒體）、反制錯假訊息或境外資訊操弄等。

根據英國國防部資料，政府擬至2027年4月新一個財政年度開始前，達成將英國防衛支出提升至占比達國內生產毛額（GDP）的2.6%。英國現有防衛支出約占GDP的2.3%。

另一方面，北大西洋公約組織（NATO）今年6月在海牙峰會達成共識，各成員國應以安全防衛支出達GDP的5%為目標。其中，核心國防支出占比應達GDP的3.5%；基礎建設、社會韌性、其他安全事務等支出則應達GDP的1.5%。英國政府已宣告擬在2035年達標。

北約安全防衛支出目標中的「GDP占比1.5%」這一項有「彈性詮釋」空間。BBC國際頻道高層即主張公司業務具國安性質。

作為政府「減少浪費」、「提升系統運作效率」措施的一環，儘管BBC國際頻道在2025至2026財政年度已獲政府微幅增加資金挹注，公司今年上半年仍被要求「瘦身」，提出足以節省經費達7000萬英鎊（近新台幣28億7000萬元）的預算計畫書。

BBC國際頻道約1/3預算來自英國外交部，其餘2/3絕大部分是由英國民眾每月定期支付的「收看許可費」支持。外交部挹注的預算中，約8成是源自政府（海外）開發援助（ODA）。

然而，英國政府今年春天宣布縮減ODA支出，相關支出在國民所得毛額（GNI）的占比將由0.5%下降至0.3%，其中一個理由是為挹注國防支出。

BBC曾於1月報導，考量「樽節」需求，BBC國際頻道恐需大砍130個職缺。報導提到，收看許可費曾遭「凍漲」2年，且費用增幅跟不上電視節目製作成本上升的速度，這也是BBC在2024至2025財政年度出現4億9200萬英鎊財務缺口的原因之一。

BBC國際頻道總監孟羅（Jonathan Munro）近日在執政黨工黨年度大會一場活動提到，他正嘗試讓英國政府不同部會承擔BBC國際頻道的財務需求，以分散壓力。

BBC一名發言人表示，BBC國際頻道在全球實踐英國無與倫比的文化影響力，同時為英國創造經濟效益，並在促進國家安全和全球穩定扮演重要角色。BBC正在向外交部爭取資金，並將持續與政府就BBC國際頻道的長遠發展進行討論。