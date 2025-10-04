疑施工品質不良…印尼學校倒塌事件罹難者增至17人 仍有數十人失蹤
印尼爪哇島東部一所學校倒塌事件的罹難者今天增至17人，官員表示，救難人員正動用重型機具，試圖尋找仍被埋在瓦礫下的數十名受害者。
法新社報導，這所多層樓寄宿學校的部分建築9月29日突然倒塌，當時學生正準備進行下午祈禱。
根據印尼國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）聲明，救難人員今天從瓦礫中再尋獲兩具遺體與部分屍塊，使得死亡人數增至17人。
在發現最新的罹難者遺體前，國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）署長蘇哈里安托（Suharyanto）今天稍早指出，仍有49人失蹤。
他說，隨著救難人員調來重型機具清理被認為可能掩埋受害者的地點，可能還會發現更多罹難者。
調查人員正在釐清倒塌原因，但專家初步認為是因施工品質不良所致。
