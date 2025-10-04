南歐多城聲援加薩 巴塞隆納數千人上街抗議以色列

隨著西班牙、義大利和葡萄牙正準備展開大規模示威，抗議以色列在加薩的軍事行動之際，數千民眾正在巴塞隆納遊行力挺加薩人民。

美聯社報導，西班牙第2大城巴塞隆納和首都馬德里早在數週前就發起抗議行動，但羅馬與里斯本的示威則源於以色列攔截由巴塞隆納出發、意圖突破巴勒斯坦領土封鎖的人道救援船隊後，民憤高漲下迅速展開。

義大利已於昨天舉行全國性的1天罷工，超過200萬人走上街頭，聲援加薩民眾。

西班牙最近幾週支持巴勒斯坦的聲浪明顯升高，左派政府持續加強外交手段，對抗以色列極右派總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的政府。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）直言加薩遭受的摧毀是「種族滅絕」，並呼籲全面禁止以色列隊伍參加國際體育賽事。

南歐的示威浪潮高漲之際，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）表示，已接受美國總統川普（Donald Trump）主導的結束兩年戰爭方案部份內容。這場衝突已導致加薩最大城市陷入飢荒，並引發國際社會指控以色列「種族滅絕」。

在巴塞隆納，街頭可見許多家庭與不同年齡層的民眾參與其中。抗議者手持巴勒斯坦旗幟、身穿支持巴勒斯坦的T恤，高舉「停止種族滅絕」及「勿干預救援船隊」等標語。

儘管抗議行動難以動搖以色列政府決策，參與民眾仍盼望能激勵更多示威行動，同時敦促歐洲領袖對以色列採取更強硬立場。

羅馬、馬德里和里斯本等地的抗議預計今天稍晚陸續展開，此外西班牙也有許多城市發起示威行動。