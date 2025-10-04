教宗良十四世簽署首部宗座勸諭 9日公諸於世

教廷宣布，教宗良十四世（Pope Leo XVI）今天簽署上任後首部宗座勸諭「我愛了你」（Dilexi te），將於9日公布。其內容很可能透露這位新教宗對全球14億天主教徒的優先事項。

近幾週有數名梵蒂岡官員告訴路透社，良十四世的這部宗座勸諭主要將聚焦在世界貧困人口的需求。

教廷今天未提及勸諭內容，但從其標題推測，良十四世有意展現與已故前任教宗方濟各（Pope Francis）的延續性。後者去年10月發布的最後1份重要文件，是標題為「祂愛了我們」（Dilexit nos）的通諭。

根據數名梵蒂岡官員的說法，良十四世這部宗座勸諭是補足方濟各開啟的書寫計畫。方濟各帶領全球教會長達12年後，於今年4月辭世，生前未能完成這項計畫。