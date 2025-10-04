無人機干擾慕尼黑機場影響逾6500人 航班陸續恢復
德國慕尼黑機場營運單位表示，因無人機入侵，導致機場在兩天內兩度關閉、影響超過6500名旅客後，航班今天「逐步」恢復運作。
法新社報導，機場方面表示，預計全天都將出現航班延誤。近期丹麥、挪威及波蘭的機場也因不明無人機闖入而暫時停飛。
慕尼黑機場發布聲明表示，昨天晚間9時30分起，因發現無人機，空中交通受到限制，隨後全面停飛，23架抵達航班被迫轉降其他機場，12班原定飛往慕尼黑的航班則被取消。
另外，慕尼黑機場也在2日晚間疑似遭無人機入侵，警方接獲民眾通報後，深夜緊急關閉兩條跑道，約20架航班被迫取消。
除此之外，歐洲各地幾週以來屢傳不明無人機侵入，以致從華沙到慕尼黑等多處機場短暫關閉。歐洲懷疑俄國是幕後黑手，意在對支持烏克蘭的歐洲各國製造恐慌，並試探北大西洋公約組織的防空弱點。
