快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

唐鳳史丹佛大學演說 憂民主崩解鼓勵學子打造促協作AI

中央社／ 舊金山3日專電
台灣無任所大使唐鳳3日受邀在史丹佛大學演講，勉勵學子創建可促進協作的AI系統。圖／中央社
台灣無任所大使唐鳳3日受邀在史丹佛大學演講，勉勵學子創建可促進協作的AI系統。圖／中央社

唐鳳今天在史丹佛大學演講，她表示過去10年，推薦引擎的出現激化憤怒，兩極化急遽加速，動搖民主秩序的根基；她鼓勵學生未來將所學投入促進協作的AI系統；面對超智慧，確保大眾都能掌舵、不會衝向懸崖。

台灣無任所大使唐鳳1日獲得瑞典「優質民生獎」，她因「推動數位科技的社會應用，以賦能公民、重振民主並彌合分歧」受到肯定。該獎素有「另類諾貝爾獎」美譽。

唐鳳今天受史丹佛大學舒思深亞太研究中心（Shorenstein APARC）邀請，在一場跨領域活動上向學生演說。她表示，自AI圍棋電腦程式AlphaGo出現後，就已經意識到例行性工作10年內都可以由機器人完成，台灣修訂國民教育課綱因此聚焦於好奇心、協作與公民關懷；然而隨著AI變強大，AI便不再只是一個可以用來共同探索的工具。

她說，AI引起爭論，是要踩煞車、還是該加速，「我要提出一個不同的建議，這無關乎踩煞車或踩油門，是關於我們共同打造這個方向盤，並確保我們每個人都能夠掌舵。因為這股超快速、超智慧力量所前進的方向，應該讓我們所有人感到憂慮。」

唐鳳表示在場年輕人身處在一個前所未見的「高PPM」時代，PPM指的是每分鐘的兩極化程度（polarization per minute），推薦引擎的出現激化了憤怒與對立，削弱了認知安全，「我們所擁有的共同現實、同意何謂真實的能力，這是民主秩序的根基。」

她指出，人類的滅絕並非她此刻關注的重點，民主秩序的滅絕才是令人真正擔憂的。

她提出供年輕人思考未來職涯的看法，「如果我們運用自己的才能來服務現有的兩極化系統，那麼我們就是在加速這輛極快的汽車衝向懸崖。一旦我們的認知安全崩潰，任何職涯所需的穩定性也會隨之瓦解。」AI設計的目標應該符合公民關懷倫理。

唐鳳以台灣經驗分享指出，10年前，台灣已面臨極端分化，無法靠由上至下的審查來解決，因而創建了一種基礎設施，讓原本認為彼此不可能達成共識的人找到交集。

她指出，可以通過專注於「水平對齊」來做出職涯選擇，也就是確保AI系統能夠促進不同群體之間，包括AI與代理人（agent）之間的合作與協作，這會是有趣的工作。

她鼓勵學生打造一個公共、可轉移、多元的AI系統。她最後表示，自己2016年擔任台灣首位數位政委，數位也意味著多元，因此，她也是一位「多元部長」。

唐鳳 諾貝爾獎 瑞典 年輕人

延伸閱讀

享另類諾貝爾獎美譽！瑞典「優質民生獎」揭曉 唐鳳膺殊榮

林宜敬接數發部長 成立滿3周年「連換3任部長」

「台美印三方對話訪問團」抵台 將晉見副總統蕭美琴

相關新聞

「手提包燒大洞」大阪地鐵心齋橋站驚傳行動電源起火 御堂筋線一度全線停駛

日本大阪地鐵御堂筋線心齋橋站4日下午發生疑似旅客攜帶的行動電源起火事故，當地消防單位獲報後緊急出動，御堂筋線一度全線停駛...

唐鳳史丹佛大學演說 憂民主崩解鼓勵學子打造促協作AI

唐鳳今天在史丹佛大學演講，她表示過去10年，推薦引擎的出現激化憤怒，兩極化急遽加速，動搖民主秩序的根基；她鼓勵學生未來將...

偷拍「未成年櫻花妹」不雅影片！ 31歲台灣男大生遭日本警方逮捕

本月3日，札幌中央警察署逮捕了一名居住於札幌中央區、來自台灣的31歲男性大學生，因涉嫌拍攝未成年少女的不雅照片而被捕，他9月就曾經因為涉嫌威脅20歲女性被捕，警方正針對他是否還有其他犯罪行為調查中。

無人機又現蹤 德國慕尼黑機場再度關閉

德國慕尼黑機場因疑似發現無人機，今天晚間再度被迫暫停運作，導致數十架航班與超過6000名旅客受影響

盧森堡新大公登基！歐洲多國王室雲集見證 歷史性儀式湧入大批民眾

盧森堡3日舉行新君主吉雍姆大公（Grand Duke Guillaume）登基儀式，歐洲多國王室在內等數百賓客齊聚一堂見...

愛爾蘭知名熱心公益家庭3人遭長子暴力殺害 總理也深切哀悼

愛爾蘭勞斯郡（County Louth）日前發生一起震驚社會的兇殺案，一對夫妻與其患有自閉症的兒子慘遭殺害，引發社區及各界深切哀悼。當地居民於10月1日晚間舉行燭光追思會，悼念56歲的路易絲（Louise O’Connor）、54歲的馬克（Mark O’Connor）及27歲的伊凡（Evan O’Connor）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。