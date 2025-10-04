唐鳳史丹佛大學演說 憂民主崩解鼓勵學子打造促協作AI

唐鳳今天在史丹佛大學演講，她表示過去10年，推薦引擎的出現激化憤怒，兩極化急遽加速，動搖民主秩序的根基；她鼓勵學生未來將所學投入促進協作的AI系統；面對超智慧，確保大眾都能掌舵、不會衝向懸崖。

台灣無任所大使唐鳳1日獲得瑞典「優質民生獎」，她因「推動數位科技的社會應用，以賦能公民、重振民主並彌合分歧」受到肯定。該獎素有「另類諾貝爾獎」美譽。

唐鳳今天受史丹佛大學舒思深亞太研究中心（Shorenstein APARC）邀請，在一場跨領域活動上向學生演說。她表示，自AI圍棋電腦程式AlphaGo出現後，就已經意識到例行性工作10年內都可以由機器人完成，台灣修訂國民教育課綱因此聚焦於好奇心、協作與公民關懷；然而隨著AI變強大，AI便不再只是一個可以用來共同探索的工具。

她說，AI引起爭論，是要踩煞車、還是該加速，「我要提出一個不同的建議，這無關乎踩煞車或踩油門，是關於我們共同打造這個方向盤，並確保我們每個人都能夠掌舵。因為這股超快速、超智慧力量所前進的方向，應該讓我們所有人感到憂慮。」

唐鳳表示在場年輕人身處在一個前所未見的「高PPM」時代，PPM指的是每分鐘的兩極化程度（polarization per minute），推薦引擎的出現激化了憤怒與對立，削弱了認知安全，「我們所擁有的共同現實、同意何謂真實的能力，這是民主秩序的根基。」

她指出，人類的滅絕並非她此刻關注的重點，民主秩序的滅絕才是令人真正擔憂的。

她提出供年輕人思考未來職涯的看法，「如果我們運用自己的才能來服務現有的兩極化系統，那麼我們就是在加速這輛極快的汽車衝向懸崖。一旦我們的認知安全崩潰，任何職涯所需的穩定性也會隨之瓦解。」AI設計的目標應該符合公民關懷倫理。

唐鳳以台灣經驗分享指出，10年前，台灣已面臨極端分化，無法靠由上至下的審查來解決，因而創建了一種基礎設施，讓原本認為彼此不可能達成共識的人找到交集。

她指出，可以通過專注於「水平對齊」來做出職涯選擇，也就是確保AI系統能夠促進不同群體之間，包括AI與代理人（agent）之間的合作與協作，這會是有趣的工作。

她鼓勵學生打造一個公共、可轉移、多元的AI系統。她最後表示，自己2016年擔任台灣首位數位政委，數位也意味著多元，因此，她也是一位「多元部長」。