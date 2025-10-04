「手提包燒大洞」大阪地鐵心齋橋站驚傳行動電源起火 御堂筋線一度全線停駛

日本大阪地鐵御堂筋線心齋橋站4日下午發生疑似旅客攜帶的行動電源起火事故，當地消防單位獲報後緊急出動，御堂筋線一度全線停駛。

FNN、JX通信社與讀賣電視台報導，這起事件發生在下午2時41分左右。警消接獲通報指出，車廂內一名女乘客包包中的行動電源起火，隨即派員趕赴現場確認情況。由於心齋橋站進行車輛檢查，先是江坂站與中百舌鳥站之間暫停營運，隨後御堂筋線上下行全線暫停營運，許多民眾的行程因此受阻。

【現場の状況】『モバイルバッテリー発火で運転見合わせ入場規制』大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅で車両点検 #北大阪急行線 など遅延10月4日 #大阪 #心斎橋 #火災 #モバイルバッテリー : ニュース速報あれこれ総合 https://t.co/SMVZR2aaM1 運転再開 復旧 時間 消防車出動火事 pic.twitter.com/kgnLCqUIeY — 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) 2025年10月4日

消防當局表示，截至當地時間下午2時55分，已出動消防車在內的9輛車進行滅火，目前尚無日媒報導人員傷亡消息。有網友在「X」上發布疑似起火手提包的照片，只見白色包包燒出一個大洞，連旁邊的塑膠雨傘也留有燒焦痕跡。

御堂筋線 心斎橋で乗客の手荷物から出火。 pic.twitter.com/vwRuBedyp0 — ガルベス (@chinkopiano) 2025年10月4日

儘管大阪地鐵表示，因列車檢查影響，御堂筋線全線截至下午3時仍暫停運行，但有網友約半小時後在「X」上發文指出，御堂筋線似乎已恢復運行。