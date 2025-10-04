聽新聞
「手提包燒大洞」大阪地鐵心齋橋站驚傳行動電源起火 御堂筋線一度全線停駛
日本大阪地鐵御堂筋線心齋橋站4日下午發生疑似旅客攜帶的行動電源起火事故，當地消防單位獲報後緊急出動，御堂筋線一度全線停駛。
FNN、JX通信社與讀賣電視台報導，這起事件發生在下午2時41分左右。警消接獲通報指出，車廂內一名女乘客包包中的行動電源起火，隨即派員趕赴現場確認情況。由於心齋橋站進行車輛檢查，先是江坂站與中百舌鳥站之間暫停營運，隨後御堂筋線上下行全線暫停營運，許多民眾的行程因此受阻。
消防當局表示，截至當地時間下午2時55分，已出動消防車在內的9輛車進行滅火，目前尚無日媒報導人員傷亡消息。有網友在「X」上發布疑似起火手提包的照片，只見白色包包燒出一個大洞，連旁邊的塑膠雨傘也留有燒焦痕跡。
儘管大阪地鐵表示，因列車檢查影響，御堂筋線全線截至下午3時仍暫停運行，但有網友約半小時後在「X」上發文指出，御堂筋線似乎已恢復運行。
