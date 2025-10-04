印度參與聯合國部隊派遣 女性成行動一大亮點

印度參與聯合國部隊事務，派遣人員到各地執行不同任務，印度軍方代表卡普表示，印度是全世界第一個派出全女性隊伍值勤的國家，女性隊員至今仍在各項行動扮演重要角色。

聯合國部隊派遣國（UN TCCs）首長會議14日到16日將在印度新德里進行，這次會議將有包括法國、義大利、巴西、衣索比亞、馬來西亞、越南等30個聯合國維和部隊派遣國的軍方首長、高階官員參與。

印度從1950年起，就一直是聯合國維和行動的重要派遣國之一，至今75年的時間，印度累積派出超過29萬名維和人員、參與50個派遣團隊的行動。

印度軍方負責資訊系統與訓練（IS&T）的卡普（Rakesh Kapoor）中將表示，這次的會議是促進各國對話、合作、彼此瞭解的重要平台，也將探討在聯合國憲章框架下，各國該如何履行共同維護和平的義務。

卡普告訴中央社記者，印度2007年派遣一支全由女性組成的特遣隊前往賴比瑞亞值勤，這是全球首例，如今在世界各地，印度的各個團隊中都有女性成員，展現對衝突發生地區女性權益的重視。

卡普說：「印度為聯合國維和任務開了先河，因為我們派了全女性的團隊到賴比瑞亞去，而在那之後，我們的所有隊伍，都有女性參與其中，她們與當地的（女性）居民有良好的互動。」

卡普表示，每當衝突發生時，該地受到最大影響、最脆弱的，無非是婦女和兒童，因此瞭解女性面臨的問題，要她們提高警覺，真的非常重要。

卡普告訴中央社記者，印度派出的女性隊員，本身就是衝突發生地女性的榜樣，因為對各國社會來說，女性都是創造輿論的關鍵角色，「我們的女性隊員能激勵當地女性，讓她們知道女性是獲認可的、是可以參與社會活動的，這有助當地社會的正面發展。」

印度與世界各地的維和人員並肩作戰，在最具挑戰性、最動盪的環境中維護和平、安全、人類尊嚴，以勇氣和專業精神履行職責，贏得駐在國民眾的尊重，但迄今也有182人壯烈犧牲。