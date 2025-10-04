快訊

天生好命！3大生肖「菩薩庇佑」順風順水、福氣滿滿、健康長壽

賴清德賀高市早苗當選自民黨總裁！盼深化台日關係邁向新階段

鏟子超人持續湧入光復鄉！中午出站人次已逾2萬 台鐵估人潮恐再創新高

偷拍「未成年櫻花妹」不雅影片！ 31歲台灣男大生遭日本警方逮捕

聯合新聞網／ 綜合報導
偷拍示意圖。圖／AI生成
偷拍示意圖。圖／AI生成

本月3日，札幌中央警察署逮捕了一名居住於札幌中央區、來自台灣的31歲男性大學生，因涉嫌拍攝未成年少女的不雅照片而被捕，他9月就曾經因為涉嫌威脅20歲女性被捕，警方正針對他是否還有其他犯罪行為調查中。

根據「札幌電視台」報導，該台灣男子涉嫌於2025年7月13日在位於札幌市中央區南8條西4丁目的一家住宿設施內，用智慧型手機拍攝了一名居住在大島地區的10多歲少女色情照片。

據警方稱，兩人原本就是認識關係，當時住在同一間飯店房間。當男子接受訊問時，否認了指控，稱「我是在她同意的情況下拍攝的」。警方在手機裡發現受害女子的性愛照片和影片

該男子也於9月13日因涉嫌威脅另一名20歲女性而被捕，在此案件調查期間，他又被懷疑偷拍。目前警方正在調查他是否還有其他犯罪行為以及兩人是如何相識的。

日本 影片 性愛 飯店 警察

延伸閱讀

日本最大炸雞品牌「KARAYAMA」登台！ 東京淺草炸雞專門店插旗「桃機二航」　吉豚屋「半斤399元」唐揚雞同慶

創意私房會員...台北狼師偷拍9年稱想陪女兒求交保 遭駁回續羈押

畢業想考律師…台大法律生偷拍300猛男性影像 法院讓他20萬交保

專挑肌肉猛男裸聊！台大法律男偷拍百人 學者示警：犯罪黑數高

相關新聞

偷拍「未成年櫻花妹」不雅影片！ 31歲台灣男大生遭日本警方逮捕

本月3日，札幌中央警察署逮捕了一名居住於札幌中央區、來自台灣的31歲男性大學生，因涉嫌拍攝未成年少女的不雅照片而被捕，他9月就曾經因為涉嫌威脅20歲女性被捕，警方正針對他是否還有其他犯罪行為調查中。

無人機又現蹤 德國慕尼黑機場再度關閉

德國慕尼黑機場因疑似發現無人機，今天晚間再度被迫暫停運作，導致數十架航班與超過6000名旅客受影響

盧森堡新大公登基！歐洲多國王室雲集見證 歷史性儀式湧入大批民眾

盧森堡3日舉行新君主吉雍姆大公（Grand Duke Guillaume）登基儀式，歐洲多國王室在內等數百賓客齊聚一堂見...

愛爾蘭知名熱心公益家庭3人遭長子暴力殺害 總理也深切哀悼

愛爾蘭勞斯郡（County Louth）日前發生一起震驚社會的兇殺案，一對夫妻與其患有自閉症的兒子慘遭殺害，引發社區及各界深切哀悼。當地居民於10月1日晚間舉行燭光追思會，悼念56歲的路易絲（Louise O’Connor）、54歲的馬克（Mark O’Connor）及27歲的伊凡（Evan O’Connor）。

史上首位！英國打破傳統 任命女性為坎特布里大主教

英國天空新聞報導，前英國首席護理官、倫敦主教莎拉．穆拉利（Sarah Mullally）被任命為下一任坎特布里大主教。她...

如何看待國王角色？威廉王子稱將改革君主制「不讓兒時舊習再現」

英國威廉王子（Prince William）最近受訪時表示，當他登基成為國王時，將改革君主制。他也希望不要重蹈覆轍，不讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。