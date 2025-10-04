偷拍「未成年櫻花妹」不雅影片！ 31歲台灣男大生遭日本警方逮捕

本月3日，札幌中央警察署逮捕了一名居住於札幌中央區、來自台灣的31歲男性大學生，因涉嫌拍攝未成年少女的不雅照片而被捕，他9月就曾經因為涉嫌威脅20歲女性被捕，警方正針對他是否還有其他犯罪行為調查中。

根據「札幌電視台」報導，該台灣男子涉嫌於2025年7月13日在位於札幌市中央區南8條西4丁目的一家住宿設施內，用智慧型手機拍攝了一名居住在大島地區的10多歲少女色情照片。

據警方稱，兩人原本就是認識關係，當時住在同一間飯店房間。當男子接受訊問時，否認了指控，稱「我是在她同意的情況下拍攝的」。警方在手機裡發現受害女子的性愛照片和影片。

該男子也於9月13日因涉嫌威脅另一名20歲女性而被捕，在此案件調查期間，他又被懷疑偷拍。目前警方正在調查他是否還有其他犯罪行為以及兩人是如何相識的。