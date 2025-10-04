快訊

日經亞洲：趙怡翔赴華府尋求接觸川普政府 前官員稱美方不會冒險

苗栗隨機殺人可望逃死？7年前牙醫父被殺…兒：司法就是保護加害人

日本機場驚險一幕！旅客行李險遭陌生女子推走「我在旁邊也敢動」

無人機又現蹤 德國慕尼黑機場再度關閉

中央社／ 柏林3日綜合外電報導
德國慕尼黑機場因疑似發現無人機，晚間再度被迫暫停運作，圖為乘客站在慕尼黑機場第二航廈的顯示看板前。美聯社
德國慕尼黑機場因疑似發現無人機，晚間再度被迫暫停運作，圖為乘客站在慕尼黑機場第二航廈的顯示看板前。美聯社

德國慕尼黑機場因疑似發現無人機，3日晚間再度被迫暫停運作，導致數十架航班與超過6000名旅客受影響。

法新社報導，丹麥、挪威與波蘭的機場最近也因發現不明無人機而暫停航班起降，羅馬尼亞與愛沙尼亞將矛頭指向俄羅斯，但俄方已否認相關指控。

慕尼黑機場表示，這是連續第2晚因「未經證實的無人機目擊事件」而「取消航班運作」。慕尼黑機場在聲明中說，「從晚間9時30分起，空中交通受到限制，隨後全面暫停」，共有23架入境航班改降他處，12架飛往慕尼黑的航班被取消。

另有46架出發航班被迫取消或延後到4日，共有6500名乘客受影響。

慕尼黑機場表示：「如同前一晚，慕尼黑機場與各航空公司合作，立即在航廈向旅客提供補給，設置臨時床鋪並提供毛毯、飲品與點心。」

慕尼黑機場預計明天清晨5時恢復正常服務。

昨天的首次干擾事件造成30多架航班取消，近3000名乘客受困。

警方發言人告訴法新社，「目前正在調查（今天傍晚）在慕尼黑機場上空可能目擊無人機的線索」。

首起事件發生在當地時間昨天晚間8時30分，警方表示，當時在機場周圍地區發現無人機，包括在弗賴辛鎮（Freising）與艾爾丁鎮（Erding）。艾爾丁鎮設有德國軍方使用的機場。「畫報」（Bild ）報導，有部分無人機飛越機場上空，但警方尚未證實。

德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）今天稍早表示，首晚事件是針對無人機威脅的「警鐘」。他告訴畫報：「無人機威脅與防禦之間的競賽變得愈來愈艱難。」他又說，無論是在國家與歐洲層級，都急需「增加資金與研究投入」。

這次干擾事件發生在德國慶祝國定假日「德國統一日」（German Unity Day）當天，同時慕尼黑機場準備迎接「慕尼黑十月啤酒節」（Oktoberfest）最後一個週末，這場盛會每天都吸引數十萬人湧入。今年的啤酒節因1日出現炸彈威脅而暫時關閉半天。

機場 慕尼黑 航班 無人機

延伸閱讀

德國總理梅爾茨：德國和歐洲必須展現最好一面以對抗專制陣營

無人機襲擊烏克蘭東部 法國攝影記者殉職

湖南無人機表演秒變「流星火雨」觀眾慌張躲避如災難片

德國統一35年 年輕人仍難逃東西差別？一文看政治阻力與現實困境

相關新聞

無人機又現蹤 德國慕尼黑機場再度關閉

德國慕尼黑機場因疑似發現無人機，今天晚間再度被迫暫停運作，導致數十架航班與超過6000名旅客受影響

盧森堡新大公登基！歐洲多國王室雲集見證 歷史性儀式湧入大批民眾

盧森堡3日舉行新君主吉雍姆大公（Grand Duke Guillaume）登基儀式，歐洲多國王室在內等數百賓客齊聚一堂見...

愛爾蘭知名熱心公益家庭3人遭長子暴力殺害 總理也深切哀悼

愛爾蘭勞斯郡（County Louth）日前發生一起震驚社會的兇殺案，一對夫妻與其患有自閉症的兒子慘遭殺害，引發社區及各界深切哀悼。當地居民於10月1日晚間舉行燭光追思會，悼念56歲的路易絲（Louise O’Connor）、54歲的馬克（Mark O’Connor）及27歲的伊凡（Evan O’Connor）。

史上首位！英國打破傳統 任命女性為坎特布里大主教

英國天空新聞報導，前英國首席護理官、倫敦主教莎拉．穆拉利（Sarah Mullally）被任命為下一任坎特布里大主教。她...

如何看待國王角色？威廉王子稱將改革君主制「不讓兒時舊習再現」

英國威廉王子（Prince William）最近受訪時表示，當他登基成為國王時，將改革君主制。他也希望不要重蹈覆轍，不讓...

威廉王子罕見敞開心扉！受訪談哈利、凱特罹癌 與成為英王後的打算

英國王室威廉王子近日接受蘋果電視節目「尤金李維的宅老爹旅行」（The Reluctant Traveller）專訪，罕見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。