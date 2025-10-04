快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

倫敦3名青少女襲擊75歲男子 過失殺人總刑期僅9年

中央社／ 倫敦3日專電

倫敦2月發生3名青少女無端暴力攻擊一名75歲路人案，被害人隔天於醫院傷重不治死亡。3名青少女因為過失殺人，今天遭法院判刑，總刑期僅9年。

其中，年紀最輕的15歲少女遭處2年6個月徒刑，另外2名17歲少女則分別遭處3年6個月、以及3年徒刑。案發時，她們分別為14、16和17歲。為保護未成年人，英國法規禁止公布這3名青少女的姓名。

根據警方資料，案發時間地點為2月27日在倫敦的伊斯靈頓區（Islington）。倫敦9月下旬另發生一起台灣女性遭路人圍毆案，案發地點同樣是伊斯靈頓區，攻擊者為4名青少女。

今天遭判刑的3名青少女2月27日晚間搭乘公車，在一個公車站下車後，對當時正在等車的75歲玻利維亞裔李維洛（Fredi Rivero）步步進逼，行使言語與肢體攻擊，包括咆哮、拳打腳踢。監視器畫面顯示，李維洛在被攻擊期間曾以手勢表示求饒。3名青少女一度離開現場，但隨後折返。

3名青少女再度對李維洛展開暴力攻擊，李維洛臉部遭拳頭重擊後，仰倒在地，頭部撞擊路面。儘管在案發現場曾有民眾與警方和醫護人員提供急救，李維洛在送醫後，仍於隔天傷重不治死亡。送醫前，李維洛已意識不清、心跳暫停。

經搜索周邊區域，案發後數小時內，警方即於鄰近一座公園逮捕2名犯案青少女，第3名青少女則在住家被捕。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，李維洛是「無緣無故」遭攻擊。一名犯案青少女並將暴力攻擊過程錄影。

影片顯示，這3名青少女從自身所作所為獲得極大樂趣，覺得「很好玩」。主責調查工作的偵緝警官泰勒（Devan Taylor）說，這一點尤其「令人作嘔」。

青少年暴力犯罪問題近年在英國有惡化趨勢。根據公益組織「青少年基金會」（Youth Endowment Fund,YEF）今年7月發布的調查報告，2014至2024年因為「殺人」遭定罪的英國10至17歲青少年人數增加77%；在18至24歲區間，增加幅度為41%。相較之下，在同樣的10年期間，25歲以上因為「殺人」遭定罪的英國民眾人數未有明顯增加。

報告指出，大倫敦地區是英國青少年暴力犯罪案件最多的地區，近3年來每年平均發生2703起。

值得一提的是，以刀械或其他銳利物品為作案工具的暴力犯罪事件在英國青少年之間也大幅增加。YEF報告提到，遭刀械或其他銳利物品攻擊喪生的13至19歲青少年在2014至2024年激增141%。

施暴者也有年輕化趨勢。倫敦都會區警察局統計，2019年至2023年期間，涉嫌暴力犯罪的10至14歲倫敦青少年人數增加幅度近4成，且在未成年人重度暴力犯罪案件中，10至14歲的涉案人數增加幅度超過15至18歲。

倫敦 英國

