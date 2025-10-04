快訊

捷克國會大選登場 選民投票決定未來政府

中央社／ 布拉格3日專電
捷克國會大選3日登場，捷克各地投票站出現投票人潮，選民將所支持政黨的選票投入票箱，藉此決定哪些政黨能組成下屆政府。中央社
捷克國會大選登場，選民可在3、4日這兩天投票，投票結果有望在4日晚間揭曉。本次選舉共有26個政黨和聯盟參與，比上屆2021年多出4個，將從4463名候選人中選出200位進入眾議院。

此次選舉約有800萬名合格選民，投票時間有兩天，投票站在捷克時間3日下午2時開放，直至晚上10時關閉；並在4日上午8時再次開放，至下午2時結束。選舉結果預計在4日晚間揭曉。

捷克各地設有約1萬4800個投票站，多數設於學校、養老院與運動中心等場所。中央社記者實際前往現場觀看，投票站門口掛上捷克國旗，3日下午已出現投票人潮，人們攜帶身份證與選票前往，在站內井然有序地排隊投票。

本次大選中，主要角逐的政黨包含前總理巴比斯（Andrej Babiš）領導的「不滿公民行動黨」（ANO），以減稅與增加退休金爭取支持。

此外，由「人民民主黨」（ODS）、「基督教民主黨」（Christian Democrats）與「傳統、責任與繁榮黨」（TOP 09）組成的「一起」（SPOLU）聯盟，由總理費亞拉（Petr Fiala）領導，爭取能繼續執政。

其他政黨包含：以偏反歐盟、反移民立場吸引選民的「自由與直接民主黨」（SPD）；主打地方治理與中間自由主義「市長與獨立人士黨」（STAN）；「海盜黨」（Pirate party）則與綠黨合作，強調公民自由與環境議題。

此外，「社會民主黨」（ČSSD）與「波希米亞和摩拉維亞共產黨」（KSČM）聯合組成「夠了」（Stačilo!），嘗試重返國會。

捷克眾議院選舉採比例代表制，共有200個席位，任期四年。政黨必須跨過全國得票率門檻才能分配席位，單一政黨至少需取得5%得票，而最終在200席中掌握至少101席的政黨或聯盟，將有機會組成新政府。

在捷克，年滿18歲的公民即可投票。投票時，選民需將所支持政黨的選票投入票箱，並可在該名單上圈選最多4名候選人作為優先人選。若圈選超過4人，則「優先票」將被忽略，但政黨的得票仍然有效。

今年為捷克首次實施郵寄投票。在本次選舉中，有超過2.7萬名捷克公民登記於海外投票，其中近半數選擇透過郵寄方式。

捷克內政部和統計局（ČSÚ）表示，今年國會選舉最終結果可能會因海外捷克人首次採用郵寄投票而延後。依據法律，駐外使館的選舉委員會必須等到本地投票結束後，才能處理郵寄選票，以確保沒有選民同時進行現場與郵寄投票。

