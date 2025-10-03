盧森堡新大公登基！歐洲多國王室雲集見證 歷史性儀式湧入大批民眾

盧森堡今天舉行新君主吉雍姆大公（Grand Duke Guillaume）登基儀式，歐洲多國王室在內等數百賓客齊聚一堂見證。吉雍姆大公的父親亨利（Henri）今天正式退位，結束長達25年的統治。

法新社報導，43歲的吉雍姆大公身穿綠色軍禮服、佩戴黃色綬帶，在國會舉行的儀式中正式登基。同樣穿著軍禮服的亨利在聆聽吉雍姆大公登基演說時情緒顯得激動。

根據官方流程，登基儀式結束後，吉雍姆大公將偕同大公妃史黛芬妮（Stephanie）在首都盧森堡市舊城區與民眾見面。

稍早在荷蘭與比利時王室的見證下，70歲的亨利在大公宮（Grand Ducal Palace）正式簽署了退位文件。

盧森堡總理佛利登（Luc Frieden）在退位儀式中致詞：「您一直以最完美的平衡，展現尊嚴與親切、嚴肅與開放、莊重與人性兼具的領袖風範。」

擁有約68萬人口的盧森堡，在這場歷史性儀式中充滿慶典氣氛，現場有軍樂隊演奏，民眾熱情揮舞著紅白藍3色國旗。

街頭上數百名民眾觀看歐洲議會（EuropeanParliament）議長梅特索拉（Roberta Metsola）與歐洲理事會（European Council）主席柯斯塔（AntonioCosta）等外國貴賓走在從大公宮到國會的紅毯上。

而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也將參加在盧森堡市舉行的國宴。