快訊

聽新聞
史上首位！英國打破傳統 任命女性為坎特布里大主教

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
前英國首席護理官、倫敦主教莎拉．穆拉利被任命為下一任坎特布里大主教，將成為英格蘭教會史上首位坎特布里大主教。她也是史上首位擔任倫敦主教的女性。路透 路透社
英國天空新聞報導，前英國首席護理官、倫敦主教莎拉．穆拉利（Sarah Mullally）被任命為下一任坎特布里大主教。她是英格蘭教會（Church of England）史上首位被任命為坎特布里大主教的女性。這也是英格蘭教會自2014年允許女性擔任主教以來首次選出大主教。

現年63歲的穆拉利已婚，育有兩名子女。她來自英國東南部的薩里郡（Surrey）沃金（Woking），曾於1999年至2004年擔任英國首席護理官（CNO）。穆拉利2005年因對護理和助產的貢獻而被授予大英帝國勳章。她又在2015年擔任德文郡克迪頓主教（Bishop of Crediton）三年，並於2018年被選為倫敦主教。她也是史上首位擔任倫敦主教的女性。

前坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）去年11月因一份報告指出英格蘭教會掩蓋一系列虐待案件，而引咎辭職。約克大主教科特雷爾（Stephen Cottrell）在此後的11個月承擔了大部分職責。

天空新聞指出，新大主教的選舉過程非常保密。他們由「皇家提名委員會」（Crown Nominations Commission）選出。該委員會主席是一名英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）前處長。大主教候選人必須年滿30歲，一般而言不超過70歲，且通常在教會或聖公會其他地方擔任過資深領導職務。「皇家提名委員會」以三分之二多數票選出兩名候選人後，將名單提交給首相，由首相從中選出一人，交由英國國王正式任命。

英國首相施凱爾表示：「我歡迎尊敬的穆拉利女爵士被任命為新任坎特布里大主教，她也是史上首位擔任坎特布里大主教的女性。英格蘭教會對這個國家的重要性相當深遠。他們的教堂、大教堂、學校和慈善機構是我們社區的一部分。坎特布里大主教將在我們國家的生活中發揮關鍵作用。我祝她一切順利，期待與她合作。」

前英國首席護理官、倫敦主教莎拉．穆拉利被任命為下一任坎特布里大主教，將成為英格蘭教會史上首位坎特布里大主教。她也是史上首位擔任倫敦主教的女性。路透
