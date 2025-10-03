愛爾蘭知名熱心公益家庭3人遭長子暴力殺害 總理也深切哀悼

愛爾蘭勞斯郡（County Louth）日前發生一起震驚社會的兇殺案，一對夫妻與其患有自閉症的兒子慘遭殺害，引發社區及各界深切哀悼。當地居民於10月1日晚間舉行燭光追思會，悼念56歲的路易絲（Louise O’Connor）、54歲的馬克（Mark O’Connor）及27歲的伊凡（Evan O’Connor）。

綜合「BBC」報導，案發於9月29日，地點在德拉姆戈納（Drumgowna）一處鄉間住宅。警方表示，三人皆死於「暴力攻擊」。根據愛爾蘭廣播電台 RTÉ 報導，當時是有員工前往接送伊凡去日照中心時，意外發現屋內屍體。

突如其來的悲劇讓當地社區陷入震驚與哀痛。愛爾蘭天主教會領袖、阿馬郡大主教馬丁（Eamon Martin）親自到場參與追思。神父坎貝爾（Gerry Campbell）則表示，這場悲劇「讓全國都感到哀慟」，更形容這份沉重的痛苦「難以用言語形容」。

路易絲與馬克長年投入自閉症服務，2003年與其他家長一同創辦「德羅赫達阿巴卡斯特教學校」（Drogheda Abacas Special School），伊凡正是創校學生之一。學校在社群平台悼念指出，伊凡在校學習長達14年，夫妻倆是「堅定的倡議者」，為自閉症群體留下重要貢獻。

馬克近年專責推動身心障礙者權益，同時也是「自閉症協會」的董事會成員；妻子路易絲則長年照顧伊凡，並熱心參與公益募款。社區居民形容這一家人「熱心助人、積極正面」，尤其是喜愛動物的伊凡，經常到當地動保團體幫忙，負責人更說他們「是讓人振奮的好鄰居」。

愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）對此案表達「深切哀悼」，強調這是一樁「令人震驚又心碎的事件」。

警方則已逮捕夫妻長子羅伯特（Robert O’Connor，31 歲），並於9月30日提訊至德羅赫達地方法院。庭訊時，辯方律師提出被告須接受精神鑑定，法官同意並裁定羈押，將於10月6日再以視訊出庭。

警方目前在阿爾迪（Ardee）警局成立專案小組，呼籲知情人士協助調查。當地居民則持續以鮮花與燭光表達哀悼，希望逝者安息。